温州都市报 2026-09-28 09:35:22

重大革命题材电视剧《征途》9月26日登陆央视八套黄金时段，并在爱奇艺、腾讯视频、芒果TV同步首播。中共温州市委宣传部是该剧联合摄制单位之一。温州与长征沿线民族地区跨越山海的协作故事，也将随这部剧进入更多观众视野。

温州网讯 重大革命题材电视剧《征途》9月26日登陆央视八套黄金时段，并在爱奇艺、腾讯视频、芒果TV同步首播。中共温州市委宣传部是该剧联合摄制单位之一。温州与长征沿线民族地区跨越山海的协作故事，也将随这部剧进入更多观众视野。

该剧由国家广播电视总局重点指导，中央广播电视总台出品。主创方面，王伟民担任导演，杨胜群担任历史顾问，张强任总编剧，周浩任总制片人。侯京健、李健、夏德俊、林江国、吴其江、张宁江、洛桑念扎、周征波领衔主演，王挺、牛骏峰、傅晶、多布杰、齐奎、肖荣生、郝平、姬他、董璇特别出演。从剧本打磨到拍摄杀青，该剧历时四年，近千人摄制团队奔赴川西北、陕甘等地，完成五次大规模转场，直面高原高寒、气候多变等挑战，力求以实景质感还原峥嵘岁月。

《征途》的剧情聚焦红一方面军与红四方面军懋功会师后，红军辗转四川阿坝、甘孜等少数民族地区的壮阔历史。剧中，红军团结藏族群众、构建中华民族共同体的故事，是核心主线之一。

这条主线与温州多年来的实践有着现实联结。温州连续30年深度开展对口援藏工作，持续推进医疗帮扶、文化交流、公益助学、文旅互动等多元协作，是浙江省民族团结进步工作的标杆城市。近年来，温州积极争取纳入长征国家文化公园建设范围；永嘉县与长征途经地四川红原县长期开展“红土地结对”文化走亲活动。两地都承载着红军长征记忆，此次《征途》播出，将以影视IP为纽带，进一步深化温州与长征沿线民族地区的文化联结，延续“山海相连、民族同心”的协作传统，丰富温州援藏文化交流载体。

此外，温籍青年、中央戏剧学院博士后、IATC国际戏剧评论家协会理事叶书林担任本剧的文学策划。叶书林出生于鹿城区，小学就读于温州市少艺校舞蹈专业。温州中学毕业后，她考入中央戏剧学院本硕连读，并于上海戏剧学院完成博士学业。她曾参与《征途》《走向大西南》《石头开花》《活法》《索玛花开》《历史转折中的邓小平》等电视剧编剧创作，获广东省第十一届精神文明建设“五个一工程”奖、四川省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖；还曾编创话剧《老式喜剧》《爱情四季》《悲惨世界》《历史的瞬间》《府城记忆》等。

来 源：温州都市报

原标题： 温州联合摄制电视剧《征途》亮相央视

进一步深化我市与长征沿线民族地区的文化联结

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com