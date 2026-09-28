温州都市报 2026-09-28 09:35:00

当地时间9月25日晚，比利时布鲁塞尔一场跨文化主题音乐会上，温州姑娘、青年女高音庄园与布鲁塞尔爱乐管弦乐团合作，唱响中国声乐作品《玛依拉变奏曲》。

温州网讯 当地时间9月25日晚，比利时布鲁塞尔一场跨文化主题音乐会上，温州姑娘、青年女高音庄园与布鲁塞尔爱乐管弦乐团合作，唱响中国声乐作品《玛依拉变奏曲》。

这场音乐会以“文化交汇”为线索，让不同地域的音乐在同一个舞台上碰面。布鲁塞尔爱乐管弦乐团汇聚来自不同国家和文化背景的音乐家，常年在布鲁塞尔开展国际艺术合作和跨文化音乐项目。当晚曲目里，既有挪威作曲家爱德华·格里格的《培尔·金特》，也有多位欧洲和中东当代作曲家的作品。欧洲、中东与中国的声音，在布鲁塞尔交汇。

在一组北欧经典和欧洲、中东当代作品中，庄园的《玛依拉变奏曲》带来鲜明的中国声音。这首作品取材于中国哈萨克族民歌《玛依拉》，保留原民歌的旋律特色，又加入华彩唱段和丰富的音乐变化，把中国民族音乐和现代声乐艺术糅在一起。与布鲁塞尔爱乐管弦乐团合作，庄园把这首带着中国民族音乐底色的作品唱进布鲁塞尔的交响乐现场，也让它与格里格、欧洲当代创作及中东音乐在同一场音乐会上展开对话。

“能够与布鲁塞尔爱乐管弦乐团合作，并在这样一场汇集不同国家作曲家和音乐家的音乐会上演唱中国作品，对我来说是一次非常珍贵的舞台经历。”庄园说，“我希望观众不仅能够听到我的声音，也能够通过《玛依拉变奏曲》感受到中国民族音乐独特的旋律、色彩与生命力。把来自中国的声音带到欧洲舞台，也是我所理解的音乐文化交流。”

庄园出生于温州，自幼学习声乐，本科就读于首都师范大学音乐学院，师从副教授李媛媛；此后赴比利时深造，硕士毕业于蒙斯皇家音乐学院，师从著名女高音歌唱家Sabine Conzen。从国内系统的声乐学习，到欧洲专业音乐教育和舞台实践，不同阶段的学习经历，不断拓展着她对声乐艺术与舞台表达的理解。近年来，她活跃在欧洲音乐会、歌剧及不同形式的舞台实践中，也参与国际音乐合作与跨文化艺术交流。

谈到未来，庄园希望继续通过音乐会、歌剧及国际艺术交流项目，在欧洲舞台呈现更多中国声乐作品，让不同文化背景的观众听见中国声音、感受中国音乐文化的魅力；同时，她也期待把在欧洲积累的舞台经验与国际艺术交流资源带回家乡，为温州与欧洲之间的音乐文化交流搭建更多桥梁。

来 源：温州都市报

原标题： 温州姑娘庄园放歌欧洲交响乐舞台

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com