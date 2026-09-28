温州都市报 2026-09-28 09:33:02

近日，浙江经贸职业技术学院数字媒体专业师生团队走进温州永嘉龚埠村，以本土南宋“泥王”传说为核心，创新推出“寻迹泥王·梦回龚埠”沉浸式实景文旅方案，将尘封的古村民间故事转化为可体验、可互动、可传播的乡村文旅新IP，让沉寂的古村文化真正“活”起来。

温州网讯 近日，浙江经贸职业技术学院数字媒体专业师生团队走进温州永嘉龚埠村，以本土南宋“泥王”传说为核心，创新推出“寻迹泥王·梦回龚埠”沉浸式实景文旅方案，将尘封的古村民间故事转化为可体验、可互动、可传播的乡村文旅新IP，让沉寂的古村文化真正“活”起来。

龚埠村坐落于楠溪江绿道沿线，毗邻狮子岩景区，村内古台门、古戏台、老巷古宅保存完整，村落肌理古朴厚重，人文底蕴深厚。然而，村庄长期面临“有故事、无载体，有底蕴、无传播”的发展瓶颈。

当地广为流传的南宋“泥王传说”，正是龚埠村最珍贵的文化内核。相传南宋时期，少年李小豹得土地公公托梦获神牛角，于后山山洞以黄泥捏兵、乌豆点睛，集结泥兵守护乡邻、保卫一方安宁。后因乌豆短缺，部分泥兵未能点睛成型，战场敌我难辨，终致战败。危急关头，泥王鸣角收兵，令万千泥兵归土，自身纵身隐入泥塘，留下一段忠义赤诚的千古佳话。

为盘活古村文化资源、赋能乡村文旅升级，师生团队依托专业优势，量身打造“一村一庙一洞一塘”沉浸式实景剧场动线，将整座古村打造为南宋主题实景角色扮演空间。方案充分利用村内原有古建、巷道、山水点位，不新增冗余设施，最大化保留古村原貌。游客可从村后土地庙开启沉浸式剧情，由NPC“土地公公”讲述泥王传说缘起，抽取专属身份卷轴，领取牛角令、黄泥团、乌豆等特色道具；随后穿梭古村巷道，在祠堂、老门台、三官亭、古井、老土墙等实景点位打卡互动，与“季筹金”“独眼蛇”“阿根叔”等剧情人物联动任务、筹措物资、传递情报，同时甄别潜藏的官府密探，层层推进剧情，最终抵达后山造兵山洞完成主线任务。整套游览动线将古村古迹与传奇故事深度融合，实现一步一景、一景一故事。

在文创IP延伸方面，团队以“泥王李小豹”为原型设计专属卡通形象，运用AI技术打造系列动画短片，同步开发盲盒手办、特色文创周边等衍生产品。同时，精准对接市场需求，规划研学体验、团建拓展、乡村文旅打卡等多元业态，丰富古村文旅消费场景，延伸乡村产业链条。

浙江经贸职业技术学院数字媒体设计与传播团队深耕乡村振兴创意赋能多年，自2018年以来持续扎根乡村、助力文旅创新，曾斩获全国大学生广告艺术大赛一等奖等多项重量级奖项，优秀作品亮相杭州地铁公共展播，专业实力与落地经验扎实雄厚。

团队表示，未来将持续推动课堂进乡村、技术助振兴、创意赋古村，发挥交互设计、数字创作、AI技术、品牌传播等专业优势，持续深挖楠溪江古村落文化内核，以青年创意激活乡土文脉，以数字技术赋能乡村发展，让更多尘封的古村传说走出山野、走向大众，为乡村文旅振兴注入持久青春力量。

来 源：温州都市报

原标题： 黄泥捏兵、乌豆点睛，集结泥兵守护乡邻、保卫一方安宁

到永嘉龚埠村沉浸式玩转“泥王传说”

记者 陈忠 通讯员 李博达

本文转自：温州新闻网 66wz.com