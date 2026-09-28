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第五届全球数字贸易博览会在浙江杭州启动

新华网 2026-09-25 09:38:00

　　这是9月24日拍摄的第五届全球数字贸易博览会启动仪式现场。

　　9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄

　　9月24日，艺人在第五届数贸会哈萨克斯坦展区演奏音乐。

　　9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄

　　9月24日，外籍客商（左）在第五届数贸会数字贸易主题展馆体验一款智能眼镜产品。

　　9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄

　　这是9月24日拍摄的第五届数贸会主宾国匈牙利展区。

　　9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄

　　9月24日，观众在第五届数贸会数字贸易主题展馆参观。

　　9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄

　　9月24日，观众在第五届数贸会秘鲁展区参观。

　　9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄

　　9月24日，观众在第五届数贸会人工智能展区观看人形机器人表演。

　　9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄

来　源：新华网

原标题： 第五届全球数字贸易博览会在浙江杭州启动

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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