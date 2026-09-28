第五届全球数字贸易博览会在浙江杭州启动
这是9月24日拍摄的第五届全球数字贸易博览会启动仪式现场。
9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄
9月24日，艺人在第五届数贸会哈萨克斯坦展区演奏音乐。
9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄
9月24日，外籍客商（左）在第五届数贸会数字贸易主题展馆体验一款智能眼镜产品。
9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄
这是9月24日拍摄的第五届数贸会主宾国匈牙利展区。
9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄
9月24日，观众在第五届数贸会数字贸易主题展馆参观。
9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄
9月24日，观众在第五届数贸会秘鲁展区参观。
9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄
9月24日，观众在第五届数贸会人工智能展区观看人形机器人表演。
9月24日，第五届全球数字贸易博览会启动仪式在浙江省杭州市举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，吸引了超2000家企业参展。新华社 记者 江汉 摄
来 源：新华网
本文转自：温州新闻网 66wz.com