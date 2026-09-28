温州晚报 2026-09-28 09:51:25

9月25日，第二十届亚运会游泳比赛全部结束，中国游泳队在本届亚运会上共斩获30金13银11铜，金牌数超过上届杭州亚运会的28枚，创造了参赛历史最好成绩。其中浙江泳军交出12金3银5铜的亮眼成绩单，温州四名选手徐嘉余、潘展乐、柳雅欣和范亚琦贡献了9金2铜。

温州网讯 9月25日，第二十届亚运会游泳比赛全部结束，中国游泳队在本届亚运会上共斩获30金13银11铜，金牌数超过上届杭州亚运会的28枚，创造了参赛历史最好成绩。其中浙江泳军交出12金3银5铜的亮眼成绩单，温州四名选手徐嘉余、潘展乐、柳雅欣和范亚琦贡献了9金2铜。

当天正好是中秋佳节，本是万家团圆的日子，可是，对于为国征战的高水平运动员来说却是一种奢求。一到过年过节，运动员便因比赛或集训而不能陪伴家人，成了家常便饭。

“虽然吃不到月饼，但奖牌就是我们最好的月饼”“虽然没法和家人团聚，但和队友和教练在一起”“一起出征一起拼，这也是一种团圆”……中国游泳队和跳水队部分队员提前录制的中秋祝福视频里，名将们朴实无华的语言让人感动。潘展乐出镜说的是：“今年的中秋愿望很简单，接下来（中国队）的比赛圆圆满满。”

这届亚运会，温州四名泳将共夺9金2铜，四人均有金牌入账，金牌数追平了上届杭州亚运会。潘展乐出战1个单项和3个接力，均夺金牌；徐嘉余参加3个单项和两个接力，夺得4金1铜，虽然中秋当天的男子200米仰泳摘铜略显遗憾，但四届亚运会夺得15枚金牌，已是亚运历史金牌数第一人！柳雅欣参加1个单项和两个接力，夺得2金1铜；15岁的范亚琦首次亮相亚运会，参加两个接力均摘金。

儿行千里母担忧，家人的牵挂也是运动员前进的动力之一。25日晚，在亚运会游泳比赛全部结束后，远在日本的温州健儿纷纷与身在国内的家人打电话、发视频，一家人靠着互联网隔空团聚。

亚运会开赛以来，潘展乐的外公和爸爸妈妈在杭州的家中观看直播，徐嘉余家人和柳雅欣家人在温州的家中观看直播。

“在与潘展乐的视频中，他说日本那边没有我们中国这样的中秋节日氛围，他也没吃月饼。”潘展乐的外公说，潘展乐于27日回杭州，过些天可能回温州一趟。2024年巴黎奥运会潘展乐夺金后，老爷子曾说，潘展乐回来一定给他一个大大的拥抱。“这次亚运会回来，他会把我抱起来，我要亲他两口。”他说。

当晚，中秋节拿到一枚铜牌的徐嘉余也与父母打了微信电话。据徐嘉余姐姐介绍，为了不影响徐嘉余的训练和比赛，家人平时很少主动联系他。从十多岁进入省队至今，每次节日或者家人生日，徐嘉余都会打电话回家问候。“他是个直男，每次说不了两三句话，表达一下祝福，然后就是给爸妈转点钱，这是他逢年过节的固定流程。”对于当天比赛未能包揽5金一事，家人也没有跟徐嘉余聊此话题。“他30多岁了，体力拼不过年轻人很正常。他在200米仰泳比赛时尽力了。”姐姐说，徐嘉余回国后可能会回温州，但要听队里统一安排。

这次亚运会期间，柳雅欣爸爸妈妈把雅欣奶奶接到温州的家中，一起围着电视或用手机观看比赛直播。雅欣爸爸告诉记者，女儿对女子200米自由泳决赛成绩并不满意，她游出1分57秒53获铜牌，何诗蓓以1分54秒96获金牌，而柳雅欣曾在去年游出过1分54秒96。当天，雅欣爸爸劝女儿不要多想，因为后面还有接力比赛。25日晚，柳雅欣跟家人打电话，向奶奶和爸爸妈妈祝福节日快乐。“她们在日本没有月饼，她跟我说，赛后她还跟叶诗文姐姐出去散过步。”雅欣爸爸说，女儿回国后，可能会放假几天，肯定会回温州看望奶奶。

来 源：温州晚报

原标题： 中秋节遇上亚运会，温州泳将与家人隔空“团圆”

奖牌就是最好的“月饼”

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com