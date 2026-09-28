新华网 2026-09-28 09:40:47

第五届全球数字贸易博览会27日在浙江省杭州市闭幕。记者从第五届数贸会成果发布会上获悉，本届数贸会共有2008家企业线下参展，累计入场观众42.8万人次。展会期间超5万名专业客商到会采购，人数较上届增长20%。

本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，突出人工智能特色，226项“首发、首秀、首展”涵盖数字医疗、数字文娱、数字出行等领域。996家人工智能企业参展，数量约为上届的三倍，带来超百个人工智能应用场景。

马来西亚、匈牙利担任主宾国，法国、韩国、秘鲁、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国组团参展，超1.2万名国际客商参加，进一步扩大了数贸会国际“朋友圈”。本届数贸会还揭牌阿拉伯数字经济联盟中国总部等重点平台，发布《全球数字贸易发展报告2026》等行业权威报告、榜单、倡议、共识超百项，推动中国气象智能预警方案“妈祖”等国际公共产品惠及发展中国家。

产贸对接方面，本届数贸会与132个境外商协会建立合作，提前预筹采购需求清单，开展超50场专题贸易匹配活动。展会同期举办世界人工智能开源大赛、具身智能应用挑战赛、全球脑机接口创新赛等数字技术应用赛事，吸引超1万支队伍同场竞技，有力促进数字技术转化和应用。

来 源：新华网

原标题： 第五届数贸会闭幕 超5万名专业客商到会采购

记者 吕昂

本文转自：温州新闻网 66wz.com