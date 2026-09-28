乘数贸之风，浙江逐浪人工智能时代

潮新闻 2026-09-28 09:48:00

9月23日，观众在第五届全球数字贸易博览会上体验机器人营业员服务。记者 徐文迪 实习生 郭小雪 摄

自2022年首届落地举办，全球数字贸易博览会走过五年进阶之路。作为我国唯一以数字贸易为主题的国家级展会，这场立足浙江、辐射全国的行业盛会，完成了从平台搭建到产业集聚、从业态探索到生态成型、从区域试水到全国示范的系统性跃升。

五年时光，全球数字贸易博览会早已突破单一展会的物理属性。它既是浙江数字经济迭代升级的缩影，更是中国数字贸易从小到大、由浅入深、不断领跑全球赛道的生动见证。五届沉淀蓄力，展会持续以会聚势、以展育产、以开放赋能，培育新业态、集聚新主体、输出新规则，为全国数字贸易高质量发展探路先行、积累经验。

截至目前，数贸会已累计吸引5000余家中外企业参展，8.7万名专业客商对接交流，落地超1200项首发首秀首展成果。一大批市场主体随展会共成长，从初次试水到深耕赛道，从产品出海到模式输出，成为中国数字贸易创新发展的中坚力量。如今第五届全球数字贸易博览会启幕，人工智能全面赋能、智能业态集中亮相，标志着国内数字贸易迈入智能化、实体化、普惠化的全新发展阶段。

五年进阶，培育数贸新生力量

五载深耕，数贸会的迭代历程，与中国数字贸易产业发展同频共振。展会规模持续扩容、赛道持续拓宽、能级持续提升，从最初搭建全国性数字经贸对接平台，到如今构建算力、模型、应用全链条产业生态，持续为全国市场主体搭建联通全球、创新孵化、业态升级的核心舞台。

依托这一国家级开放平台，不少企业不断成长、自我突破、深耕市场——

深耕太空AI数字服务的地卫二，是随数贸会成长起来的科创企业代表。从拿下第二届数贸会先锋奖（DT奖）金奖、亮相核心技术产品开始，企业每一年都借助展会平台迭代技术、链接资源、开拓市场，几年间实现从技术研发到落地出海的跨越，将卫星数字服务落地“一带一路”沿线，成为国内硬核科技数字出海的典型样本。

外资企业持续扎根、加码中国市场。横河电机第一次参加数贸会，就在展会收获大量业务对接机会，会后直接在杭州设立办公室，依托这个国家级平台深耕国内工业数字化市场。阿斯利康连续五年深度参与数贸会，从最初参展交流、对接行业伙伴，逐步落地区域总部、孵化科创项目、构建产业生态。借助数贸会的开放窗口，众多跨国企业持续深耕中国数字市场、共享发展红利。

一批浙江企业在展会平台上完成身份蜕变、业态升级。

比如，袋鼠云实现从展会服务商到参展商的身份转变。此前，企业连续多年承担数贸会技术支撑工作，负责搭建大会智慧驾驶舱、数据可视化系统等配套设施。本届数贸会，袋鼠云首次以参展商身份登场，带来数据治理、AI智能体落地方案，针对大模型落地过程中的现实痛点，为实体企业数字化转型提供技术支撑。

中南卡通持续把国产原创动漫IP，通过数贸会渠道输送到海外100多个国家和地区，是国内数字文化出海的典型样本。

依托数贸会持续释放的溢出效应，浙江数字贸易规模持续扩大。2025年，全省数字贸易进出口总额达8452.5亿元，连续7年保持两位数增长。今年1至8月，全省数字贸易进出口6620.6亿元，同比增长9.2%。浙江在数字贸易制度创新、业态培育、主体集聚上的成熟实践，持续为全国产业发展输出浙江经验。

重塑业态，开启数贸普惠新局

五年间，数贸会最深刻的产业变革，是人工智能从前沿技术探索走向全面落地，彻底重塑国内数字贸易的发展范式。

前几届展会，AI大多数时候还是行业前沿探索、展厅创新展品；历经五年技术迭代与产业磨合，AI智能体、多模态技术、产业智能平台全面走进生产、外贸、服务一线，实现数字贸易从“服务贸易”向“赋能产业”的深度转型。

万事利丝绸的故事就是一个典型。往年参会，企业多展示AI设计、数字文创等单点创新成果；如今，企业跳出单品创新的局限，打造了面向全行业的纺织AI普惠平台，通过市场洞察、产品设计、上架销售到柔性生产能力开放，降低中小创业者入行门槛、破解传统产业库存难题，实现从“自身数字化”到“带动行业数字化”的质变。

在数贸会持续带动下，AI不再是头部企业的专属能力，逐步成为中小微企业可触达、可使用、低成本的普惠工具，技术红利正持续传导。嘉兴洪合毛衫、海盐制造等县域产业带，持续借力展会技术风向普及数字化工具，让大量中小制造企业低成本拥抱数字化，让数字贸易的红利惠及更广范围的实体经济。

人工智能大规模落地，也随之带来数据跨境、智能体应用等新的安全课题，安全保障成为数字贸易普惠发展的重要底座。本土安全龙头安恒信息围绕AI应用安全开展技术攻关，本届展会推出AI词元（Token）安全相关技术成果。企业承办的西湖论剑大会，作为数贸会配套活动举办，凝聚行业共识，为数字贸易安全发展提供支撑。

从单点示范到全域普及，浙江乃至全国的实体产业，真正实现数字技术从“观摩展示”到“深度刚需”的转变，为全国制造业数字化、贸易智能化提供鲜活实践。

融通世界，输出数贸治理方案

数贸会的价值不止于产业集聚、商贸成交，更在于持续拓宽中国数字贸易对外开放格局，在全球数字治理领域发出中国声音。扎根浙江、服务全国、联通全球，数贸会持续织密国际合作网络，为中外市场主体搭建平等对话、经贸洽谈、规则研讨的高能级平台。

这些年来，展会的国际“朋友圈”持续扩容，合作网络覆盖全球百余国家和地区。本届盛会迎来马来西亚、匈牙利两大主宾国加持，上万名国际客商齐聚浙江。除了线下集中洽谈，数贸会搭建起全年在线的云端对接平台，实现智能商机匹配、远程云端洽谈，打造永不落幕的数字贸易通道。海外企业在这里能近距离了解中国数字产业机遇，国内各类市场主体借此持续链接全球市场，双向开放的窗口越开越大。

高水平对外开放，离不开配套体系持续夯实。五年间，国内跨境物流、跨境支付基础设施持续升级。嘉兴航空物流枢纽落地数字孪生智能监管体系，实现高效通关，打通数字产品、实体商品双向出海空中通道；PingPong完善东南亚跨境支付服务，解决中小出海企业跨境结算痛点。海陆空协同、软硬件配套的出海支撑体系日渐成型，为数字贸易稳步发展保驾护航。

在扩大开放的同时，数贸会持续探索数字贸易规则创新。五届展会累计发布百余项行业研究报告、合作倡议与合规研究成果，围绕数据跨境流动、数字包容、智能业态规范、中小微主体赋能等议题，集中展示国内实践探索。依托数贸会平台，中国持续深化丝路电商合作、中非数字人才交流、金砖国家数字经贸对话，开展跨境电子认证互信等议题磋商。在扩大开放的同时，坚持统筹发展与安全，探索数据要素有序流动的实践路径，为各国平衡创新发展与安全保障提供可参考的方案。

立足新起点，浙江将持续以数贸会这一国家级核心平台为依托，立足自身优势、服务全国大局，持续培育数字贸易新业态、探索数字治理新路径，助力我国加快迈向数字贸易强国。

来 源：潮新闻

原标题： 乘数贸之风，浙江逐浪人工智能时代

记者 拜喆喆

本文转自：温州新闻网 66wz.com