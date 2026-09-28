温州晚报 2026-09-28 09:51:00

中秋假期，三名小伙徒步雁荡山一条原生态野路时，一人因中暑被困深山，乐清消防接警后，迅速联动民间救援力量进山开展搜救。

温州网讯 中秋假期，三名小伙徒步雁荡山一条原生态野路时，一人因中暑被困深山，乐清消防接警后，迅速联动民间救援力量进山开展搜救。

据参与救援的消防员介绍，被困人员为三名来自江苏的20多岁小伙，他们趁着中秋假期结伴来雁荡山游玩。此次出行，他们仅凭网络攻略选择五老巅至四尖的原生态野路。26日上午7时许，三人从雁荡山朝阳洞出发开启穿越行程，由于烈日暴晒长时间徒步，他们体力出现严重透支。中午12时许，他们随身携带的饮用水便全部耗尽，其中一人出现中暑无法继续前行，同伴随即拨打报警电话求助。

下午1时许，消防员与被困人员取得联系，考虑到深山地形复杂，极易二次遇险，消防员当即叮嘱三人找阴凉处原地休整、切勿随意走动，耐心等待救援。

乐清消防迅速集结专业救援力量，联动蓝盾、龙之野等民间救援队赶赴山脚会合，组建专项搜救小队。据悉，五老巅至四尖线路未经人工开发管护，山路陡峭崎岖、荆棘丛生，对体能、装备和应急能力要求极高，救援队伍曾多次处置该路线警情。

搜救人员结合被困者提供的微信定位、两步路APP行进轨迹以及预设路线，精准锁定被困区域，历经两小时艰难搜寻，成功找到三名被困人员。救援人员为被困人员补充水分和能量物资，并给中暑者现场刮痧，待其身体状况好转后护送三人一同下山。途中，原本症状缓解的中暑青年病情突然恶化，无法站立行走，救援人员随即调取救援担架将其转运下山,送上120救护车送医院救治。

来 源：温州晚报

原标题： 游雁荡山走“野路” 一人中暑三人被困深山

记者 叶雄伟 通讯员 詹振宇

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