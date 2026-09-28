这对民警父子携手公益宣讲

温州晚报 2026-09-28 09:51:00

从海军战士到扎根基层30余年的公安民警，瓯海公安分局四级高级警长金定忠，把一线办案积累的见闻转化成通俗的法治宣讲，言传身教，带动同为民警的儿子金驰翰一起走上讲台，两代人接力普法，把法治理念和好家风一同传递出去。

金定忠走进学校宣讲

金驰翰给老年人宣讲防诈

温州网讯 从海军战士到扎根基层30余年的公安民警，瓯海公安分局四级高级警长金定忠，把一线办案积累的见闻转化成通俗的法治宣讲，言传身教，带动同为民警的儿子金驰翰一起走上讲台，两代人接力普法，把法治理念和好家风一同传递出去。

办案见人间冷暖 讲台播法治微光

走进金定忠的办公室，柜子上摆放的三顶帽子格外显眼：海军军帽、战备钢盔、公安警帽。他说，这三样物件，见证他从军营到警营的人生轨迹，也时刻提醒他踏实做事、真诚待人。

19岁那年，金定忠报名参军，成为海军北海舰队的一名战士。数年军旅生活，磨砺出沉稳务实的性格。退伍之后，他坚持读书深造，通过招录成为一名人民警察。

30多年从警生涯里，他辗转12个岗位，先后在派出所及刑侦、治安、经侦部门工作，曾任瓯海区公安分局经侦大队教导员等职务，经手不少大案和民生案件，荣立个人二等功1次、三等功3次。

常年扎根一线，金定忠见过不少因为不懂法律踩线的人。有人分不清法律边界，一时冲动犯下过错；有人遭遇骗局，事后才知道如何保护自己。2013年，他牵头侦破瓯海一起特大过期卤制品回流市场案件，受邀到省警校分享办案心得。站在讲台上，他忽然想到：案件只能补救已经发生的伤害，如果提前把法律知识讲给更多人，就能减少不少悲剧。

自此，金定忠走上了业余公益普法的路。他挤出休息时间打磨课件，把生硬法条、真实案件改成普通人听得懂的大白话，宣讲反诈、禁毒、安全防范、经济犯罪防范等内容。

多年的群众工作中，一桩跨越千里的信访故事让人印象深刻。2017年，金定忠在新桥派出所担任教导员时，一名来自东北的张阿婆因为儿子意外身亡，常年往返温州等地信访，心结始终难以解开。金定忠没有只用条文简单答复，一次次坐下来耐心沟通。张阿婆回到沈阳后，他持续电话问候，写下四封千字长信，还自掏腰包寄去棉衣等生活用品。长久的真诚沟通慢慢化解张阿婆的心结，长达五年的信访积案顺利了结，张阿婆还手写感谢信寄到浙江省公安厅与温州市公安局。

课件因人而制 故事打动听众

“普法不是照着稿子念，不同的听众，要讲不一样的内容。”这是金定忠多年宣讲总结出来的心得。他会根据老人、学生、企业职工、社区矫正对象等不同人群，定制宣讲内容，让法治内容听得进去、记得住。至今，他已经完成230余场公益讲座，还获评全国青少年毒品预防教育优秀校外辅导员，身兼市公安局兼职教官、瓯悦学堂讲师、温州市普法宣讲团成员。

进校园，面对低龄孩子，他压缩时长，多用动画和简单问答；面向中小学生，重点讲校园冲突、毒品危害、电信诈骗、青春期安全；走进大学，聚焦校园贷、兼职陷阱、个人信息保护。

到企业宣讲，他会把重点放在经济犯罪上，讲解涉税风险、职务侵占、合同陷阱。每一场课件都会单独调整，更新最新案例，搭配直观图片，避开枯燥理论，尽量用本地真实故事提醒大家。

他还邀请亲历者上台分享。在温州大学的一场宣讲，金定忠先完成反诈主题的讲解，随后邀请一名曾经触犯法律的当事人上台。这名女子曾经虚开增值税发票，案件办理期间，金定忠耐心开导，刑满之后，她主动申请站上讲台，讲述犯罪给自己和家庭带来的影响。当事人的亲身讲述，比单纯说教更有冲击力，在场大学生感触很深。

2021年，金定忠给自己定下目标，要在7月1日前完成100场公益讲座，作为一份特别的纪念。距离截止日期只剩三个月，他还差50场。于是他主动联系学校、社区、企业，白天忙本职工作，晚上熬夜修改课件，周末奔赴各个宣讲现场。最终，他比原定时间提前11天完成百场宣讲。

家风润物无声 父子接力讲台

最好的家庭教育，藏在日复一日的言传身教里。金定忠常年无偿外出普法的身影，潜移默化影响着儿子金驰翰。

金驰翰出生于2000年，看着父亲奔波办案、奔走宣讲长大。父亲讲过的基层故事，待人处事的方式，在他心里埋下种子。后来他考上浙江警察学院，毕业之后进入瓯海区公安分局，先后在派出所、刑侦大队工作，走上和父亲一样的从警道路。

2022年9月，刚参加工作的金驰翰，第一次和父亲搭档宣讲。这场活动安排在新桥中学开学第一课，台下坐着五百多名初中生。父子二人分工配合：金定忠系统讲解反诈、禁毒、日常安全防范知识；金驰翰以一线新民警的视角，结合派出所遇到的真实案例，提醒青少年留意身边风险，避开法律红线。此后两年多，父子二人前后搭档宣讲十几场，金驰翰也从父亲身上学到不少宣讲经验。至今金驰翰已经独立讲了7场，走进过企业给财务人员讲反诈，走进幼儿园和小学给孩子讲防溺水、防校园霸凌，也去老年大学给退休老人讲养老诈骗防范……

这些年，金驰翰见过不少让人惋惜的未成年人。有年轻人被网上陌生人拉拢，把微信、支付宝账号借出去走账，也就是俗称的“跑分”，结果留下案底。让他感慨的是，有些孩子对素不相识的网友深信不疑，对父母和老师的提醒反而听不进去。这让他更真切地体会到父亲常说的那句话——法律意识要从小抓起，少走一次弯路，可能就改变一个孩子的人生。

金定忠心里清楚，普法这件事，单靠一个人的力量有限。这些年，他带动各行各业的人加入公益讲师队伍，组建起宣讲团队，大家发挥各自特长，拓展普法的覆盖面。

“一个人的声音传不远，更多人一起参与，才能把法治知识送到更多家庭。”金定忠说，他会继续坚持公益宣讲，和儿子一起把这件事做下去。

来 源：温州晚报

原标题： 这对民警父子携手公益宣讲

记者 叶雄伟 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com