潮新闻客户端 2026-09-28 09:56:27

近日，鹿城公安分局莲池派出所快速出击，仅用3小时破获一起公园手机盗窃案，抓获犯罪嫌疑人1名。

受访对象供图

手机紧贴肚皮，他睡得正香，本以为万无一失。可一觉醒来，怀里却空空如也——手机不翼而飞。近日，鹿城公安分局莲池派出所快速出击，仅用3小时破获一起公园手机盗窃案，抓获犯罪嫌疑人1名。

周先生到莲池派出所报警称，自己在公园厕所附近的长椅上小憩，不小心睡着了，价值1000多元的手机就环抱在怀里、紧贴肚皮，醒来却发现手机不见了。接警后，民警郑巨文立马着手调查。经研判，一名途经该处的男子有重大作案嫌疑。

距离报警仅3小时，民警成功将嫌疑男子吴某抓获。经询问，吴某对扒窃手机的违法事实供认不讳，并交出了被盗手机。其交代，案发时看到事主在长椅上熟睡，手机就放在怀里，临时起意将手机偷走。嫌疑人称，自己的手机电池不耐用，便想着把这部手机偷来自己用。

目前，吴某因涉嫌盗窃被刑事拘留，案件正在进一步办理中。而被盗手机已交还周先生，周先生对鹿城公安快速破案连声称赞。

警方提醒，在公园、广场、车站等公共场所休息时，手机等贵重物品务必贴身保管，切勿随意放置或外露。特别要正告不法分子，偷窃他人贴身财物系扒窃，根据刑法的相关规定，不论金额大小，都涉嫌刑事犯罪。周先生的手机虽然价值1000多元，但嫌疑人吴某已经涉嫌盗窃罪，依法应当追究其刑事责任。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 公园长椅熟睡被扒窃 鹿城民警三小时快速破案

通讯员 徐思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com