经济日报 2026-09-28 10:50:29

最新数据显示，截至今年8月末，人民币跨境支付系统（CIPS）参与者达1853家，其中直接参与者211家，间接参与者1642家，来自192个国家和地区的近5300家法人银行机构通过CIPS办理跨境支付业务。数字增长的背后，离不开我国现代化跨境支付体系的加快建设。

近年来，全球跨境支付体系进入快速发展阶段。2025年全球跨境支付总规模208万亿美元，同比增长6.9%。总量上涨的同时，全球跨境支付体系分化重组的趋势十分明显：全球主要支付系统持续更新迭代，新型跨境支付机制在探索中发展，区域本币结算规模持续提升。

中国银联股份有限公司董事长董俊峰表示，全球已有超过85%的央行在推动本币跨境支付和自主结算机制，跨境互联有望更加高效、更为积极开展，共同支撑区域合作。“随着南南合作持续深入，中国已成为众多国家和地区的重要贸易伙伴。中资企业加快融入全球产业链供应链，跨境商旅、留学、务工日益频繁，为推动人民币国际化、跨境支付体系建设奠定了良好条件。”董俊峰说。

“全球跨境支付体系的发展演进对于我国具有重要参考意义。”中国人民银行副行长陆磊表示，跨境支付体系不只是单纯的资金清算通道，还是金融双向开放的底层基础设施、人民币国际化的重要支撑，更是服务实体经济、保障高水平对外开放的金融大动脉。加快建设安全高效、开放包容的跨境支付体系，对服务国家战略、保障金融安全、提升全球治理话语权都具有重要作用。

面对全球支付格局深刻调整，中国人民银行统筹基础设施升级、跨境互联互通以及多元生态培育，加快我国现代化跨境支付体系建设步伐。“持续建设并完善CIPS”是其中一项重要举措。陆磊表示，作为人民币跨境结算的“毛细血管”和“最后一公里”，各市场机构要积极支持、深度参与CIPS建设，围绕重点业务场景丰富人民币结算产品和服务，为人民币跨境使用创造有利条件。

不断织密的跨境支付互联互通网络，也正在将服务触角延伸到更多场景。中国支付清算协会会长任德奇介绍，为推动支付清算市场开放发展，协会进一步增强跨境二维码统一网关服务能力，优化境外钱包受理环境，完成“内包外用”业务上线运行，逐步形成一点接入、双向互通的格局。同时，做优支付便利化产业协同，持续丰富境外来华人员支付便利化场景，提升各类支付工具受理的兼容性，满足多元化支付需求，稳步推进境内条码支付互联互通和受理网络平等有序开放。据了解，统一网关上线一年来，系统功能不断完善，接入机构持续增加，交易规模稳步增长，在服务扩大对外开放、促进跨境互联互通方面的作用逐步显现。

市场端的实践更为鲜活。腾讯公司副总裁、财付通总经理郑浩剑透露，财付通积极参与跨境二维码统一网关建设，推动近50个境外电子钱包接入统一网关。境外用户无需改变原有支付习惯，使用熟悉的钱包扫描微信支付商户收款码，或向商户出示付款码，即可在中国境内数千万微信支付商户消费。同时，公司积极与境外网关、当地机构开展合作，覆盖更多热门消费场景，让中国用户在境外也能便捷使用微信支付。

“从跨境支付体系架构来看，我国跨境支付互联互通完整架构已基本搭建完成。内地与香港跨境支付通稳健运行，场景与参与银行持续扩大，与阿联酋以及其他国家和地区支付基础设施互联互通有序推进。未来，将持续推进快速支付系统互联互通，加快建设和完善跨境二维码统一网关。”陆磊表示，此外，还要稳步发展数字人民币，并构建多元化跨境支付生态。

越是扩容，越要守牢安全与合规的底线。网联清算有限公司总裁崔嵬认为，新技术在飞跃，新业态在孕育，支付方式在迭代，支付范式在演进，但发展与安全并重的原则不能变。陆磊表示，各市场机构在开展跨境业务中，要坚守合规底线，加强风险监测，在安全合规前提下积极探索跨境支付业务创新；在开展对外合作过程中，要强化“出海”合力，避免“内卷式”竞争，共同构建公平合理、有序竞争的跨境二维码支付生态。

来 源：经济日报

原标题： 规模稳步增长，服务更多场景——我国跨境支付网络不断织密

记者 勾明扬 陈果静

本文转自：温州新闻网 66wz.com