中国婺剧亮相德国柏林

2026-10-01 11:36
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
9月29日，“天涯共此时”中秋婺剧专场演出在德国首都柏林举行。浙江婺剧艺术研究院带来《三打白骨精》《三岔口》等经典剧目，现场观众反响热烈。新华社记者 张豪夫 摄
9月29日，“天涯共此时”中秋婺剧专场演出在德国首都柏林举行。浙江婺剧艺术研究院带来《三打白骨精》《三岔口》等经典剧目，现场观众反响热烈。新华社记者 张豪夫 摄
9月29日，“天涯共此时”中秋婺剧专场演出在德国首都柏林举行。浙江婺剧艺术研究院带来《三打白骨精》《三岔口》等经典剧目，现场观众反响热烈。新华社记者 张豪夫 摄
9月29日，“天涯共此时”中秋婺剧专场演出在德国首都柏林举行。浙江婺剧艺术研究院带来《三打白骨精》《三岔口》等经典剧目，现场观众反响热烈。新华社记者 张豪夫 摄
9月29日，“天涯共此时”中秋婺剧专场演出在德国首都柏林举行。浙江婺剧艺术研究院带来《三打白骨精》《三岔口》等经典剧目，现场观众反响热烈。新华社记者 张豪夫 摄
9月29日，“天涯共此时”中秋婺剧专场演出在德国首都柏林举行。浙江婺剧艺术研究院带来《三打白骨精》《三岔口》等经典剧目，现场观众反响热烈。新华社记者 张豪夫 摄
9月29日，“天涯共此时”中秋婺剧专场演出在德国首都柏林举行。浙江婺剧艺术研究院带来《三打白骨精》《三岔口》等经典剧目，现场观众反响热烈。新华社记者 张豪夫 摄