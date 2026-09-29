高清图集：温州市中心医院新院区（双屿院区）全面投用

2026-09-29 09:14
来源：温州新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑： 潘涌燚
温州网讯（摄影 张碧华 黄振声）9月28日，温州市中心医院新院区（双屿院区）正式全面启用，同步举办脑机接口专题研讨会，以新院区投用、新技术落地、新平台揭牌，全方位补齐城西高端医疗短板，助力温州区域医疗服务提质升级。
9月28日，温州市中心医院新院区（双屿院区）正式全面启用，图为门诊大楼。
新院区的全面落地，为辖区群众带来便捷、优质、高效的全新就医体验。
启用当天，以“深耕脑机前沿，赋能科创新域——聚焦脑机接口技术创新与产业发展”为主题的脑机接口研讨会顺利举办。图为中国工程院院士，温州医科大学党委副书记、校长李校堃致辞。
研讨会现场。
会上，温州市神经医学中心、温州市区域急诊急救中心两大重点平台正式启动。
温州市区域急诊急救中心创新构建百里坊、双屿双院区互补兜底的急救模式，进一步织密区域急救网络，全面提升全市急危重症协同救治水平。
现场，举行温州医科大学脑重大疾病与神经科学研究院特聘专家聘任仪式。
现场进行脑机接口共建研发签约仪式。
现场，举行温州市细胞与再生医学创新转化研究中心合作签约仪式。
温州市中心医院新院区（双屿院区）正式全面启用仪式举行。
仪式举行现场。
现场，温州市中心医院党委书记沈淑蓉致辞。
与会领导嘉宾参观温州市中心医院新院区（双屿院区）。
领导嘉宾走进门诊大厅。
门诊二楼，展示医院老物件。
脑机接口技术，是本次温州市中心医院新院区（双屿院区）全面启用后最具突破性的学科亮点。浙南首个临床脑机接口病区的正式落地，将改写温州本地脑部疾病的诊疗格局，为广大患者带来精准化、前沿化的诊疗新选择。
脑卒中后偏瘫、脊髓损伤、认知障碍患者，今后可在这里接受脑机接口特色康复干预。
配套的脑控智能辅具，能帮重度失能患者重新自主完成简单日常动作，提升生活自理能力。