健康真相NO.714丨长期夜间光照过度会损伤心脏？专家：会削弱心脏功能，引发心力衰竭

科普中国 2026-10-04 11:19:03

一项涵盖1.1万多人的研究发现，夜间光照与心脏结构和功能的潜在有害变化相关。相关成果9月9日发表于《欧洲心脏杂志》。

论文通讯作者、美国杜兰大学的祁禄表示：“此前的观察性研究已将夜间光照暴露与心血管疾病风险升高联系起来，但人们对相关的心脏结构与功能变化知之甚少。我们开展这项研究旨在探明长期夜间光照过度会对心脏产生何种影响。”

研究纳入了来自英国生物银行的11071名受试者。每位受试者的手腕上佩戴了7天光照传感器，以便测算夜间接触的光照量。3年后，受试者接受了心脏核磁共振成像（MRI）扫描。这些清晰的影像让研究人员得以检查受试者的心脏结构及泵血效率。

随后，研究人员将夜间光照强度高于3勒克斯的受试者，与夜间几乎处于无光环境的受试者进行了对比。结果显示，夜间光照暴露水平高的人群的左心室壁增厚。随着心室壁变厚，心腔内部的空间就减小了。

扫描结果还显示，这些人在每次心跳期间的正常收缩能力下降。心肌弹性降低可能是心脏功能开始衰退的早期信号。研究人员还在右心室和左心房中发现了类似变化。

祁禄表示：“这是同类研究中的首项成果，表明夜间高水平光照暴露与心脏重构相关。”心脏重构指心脏的结构和功能发生改变，通常是心脏应对慢性压力或损伤后的反应。这是人体适应这种压力的方式，但最终会削弱心脏功能，甚至可能引发心力衰竭。

“光污染已成为心血管疾病的一个新的风险因素。我们的发现结合其他研究证据表明，临床医生和政策制定者应将减少夜间光照暴露作为预防心脏病的潜在策略之一。”祁禄说。

德国美因茨大学医学中心的Thomas Münzel及同事在同期一篇评论中指出，医生或许需要更多关注患者夜间接触的光照量，尤其是已经患有某些心脏病的人。

他们表示，临床医生，尤其是治疗心力衰竭或心房颤动患者的医护人员，是时候开始询问患者的睡眠环境了，比如卧室黑暗程度如何、患者是否上夜班、日落后使用电子屏幕的时长。相关建议简单且成本低廉，包括安装遮光窗帘、使用暖色调床头灯、遮挡家用电子设备上的待机指示灯。

从公共卫生角度看，这一问题的影响更为深远。光污染是城市可以直接、低成本管控的少数环境危害之一。遮光灯具、暖光谱灯泡、可调光或人体感应路灯均已普及，它们不仅节能，而且环保。

“归根结底，这项研究不只是一项有趣的观察。卫星观测到的事实是，地球的夜晚正越来越亮，而我们胸腔内也正在发生临床变化。该研究为二者搭建了关联——心脏变得更僵硬、更衰弱，功能也越来越差。这种关联在生物学上是合理的，影响程度具有临床意义，剂量-反应关系也十分明确，即光照越多，结局越差。”Münzel表示，“结论显而易见，黑暗应当被视为一项健康要素，对心血管健康的重要性不亚于控制血压和清洁空气。”

来源：科普中国

原标题：长期夜间光照过度会损伤心脏？专家：会削弱心脏功能，引发心力衰竭

本文转自：温州新闻网 66wz.com