医生账号外包运营

一些机构在医生和商家之间牵线搭桥，用医生身份为产品背书，用产品收益为医生变现。有的医生将文案撰写、账号运营甩手交给机构，纵容他们把用户引至微信等私域，逃避平台监管，夸大宣传、推销产品。