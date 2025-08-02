为进一步加强科普健康领域网络谣言突出问题整治，营造风清气正网络空间，近日，中央网信办印发通知，在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·整治科普健康类网络谣言”专项行动。
中央网信办举报中心与中国科协科普部联合发布《抵制伪科普十大案例》。案例展示了多部门有效辟谣科普、严厉打击处置、依法追责等工作成效，传递出利剑高悬、严厉打击伪科普的坚定决心，为网络伪科普治理工作提供了有益参考。
进一步压实网站平台信息内容管理主体责任，规范“自媒体”医疗科普信息发布传播行为。
国家卫生健康委等三部门发布通知，进一步规范医务人员互联网健康科普行为。
为有力打击违法医疗广告提供更为清晰、更具可操作性的指引。
私域直播夸大疗效 坑骗老年消费者
私域“神药”问题屡被曝光。一些不法商家通过微信群、企业微信、小程序等媒介，在相对私密和封闭的范围内，开展夸大健康类产品疗效的宣传，坑骗老年消费者。
冒用张伯礼院士身份带货
编造民生健康谣言，误导大众认知；冒用专业身份背书，散播伪科学论调；滥用人工智能技术，炮制虚假健康科普内容；虚构康复成效、夸大产品疗效，诱导群众私域消费……这四类是当前科普健康类网络谣言中的突出问题。
处方药“擦边”营销
近日，网络平台多段以“药店小姐姐”为背景的短视频引发关注。这些视频充斥着性暗示与低俗软色情话术。这一现象折射出处方药网络营销的监管盲区，以及平台内容生态治理的深层困境。
医生账号外包运营
一些机构在医生和商家之间牵线搭桥，用医生身份为产品背书，用产品收益为医生变现。有的医生将文案撰写、账号运营甩手交给机构，纵容他们把用户引至微信等私域，逃避平台监管，夸大宣传、推销产品。
利用AI工具批量生成“伪科普”
部分账号利用AI工具批量生成医疗科普内容，看似专业实则漏洞百出，甚至互相矛盾。
权威包装+情感绑架，伪科普精准贩卖焦虑
一段时间以来，网络平台上不时出现所谓专家发布的披着“科学”外衣的短视频，把大众的健康焦虑拿捏得死死的。这些看似实用的所谓“科普”短视频，真的有科学依据吗？今天，我们就一起来揭开网络伪科普的真相。