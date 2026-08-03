央视新闻微信公众号 2026-08-03 17:27:29

炎炎夏日，降雨增多，方便穿脱又不怕水的“洞洞鞋”成了不少人暑期出游的首选。医生提醒，如果长时间穿着洞洞鞋行走，有可能引发一些足部疾病。

阻碍足弓发育，易长真菌

洞洞鞋存在健康隐患

医生表示，洞洞鞋在没有硬性支撑时，踩上去质地偏软，容易让整个足弓肌筋膜、内在肌疲劳，连带小腿后侧肌肉也跟着劳损。短时间穿着并无大碍，但若长期穿，容易引发局部疼痛，特别是脚跟痛、前足痛、腓肠肌挛缩、脚踝痛、关节不稳。

洞洞鞋柔软轻便，但鞋底缺乏足弓支撑。对于青少年来说，骨骼尚在发育，长期异常受力会阻碍足弓发育。扁平足、足部关节炎人群长时间穿洞洞鞋，会加重原有病症。同时，鞋子抓脚不稳，人们会下意识蜷缩脚趾抓鞋，长期如此可造成脚趾挛缩、指甲磕碰损伤。

很多人认为洞洞鞋孔洞多、透气性强，但医生却给出了不同的意见：人体的脚是小汗腺分泌比较旺盛的位置，洞洞鞋表面看起来有很多洞，看似很透气，但它的EVA材质或塑胶材料不吸汗，长期穿它，脚底是湿的，容易长真菌得足癣，俗称脚气。

医生表示，洞洞鞋并非绝对不能穿，关键在于掌握正确的“穿搭指南”。

首先，尽量只在短途、短时穿，不要用来长时间通勤或逛街。

其次，选购时尽量挑鞋底偏硬、带有后跟绑带的款式，避开超高厚底鞋，以固定脚踝。

第三，穿的时候务必扣紧后跟绑带，建议穿吸水性好的袜子，既吸汗也减少脚与鞋的摩擦，也可以用爽身粉保持脚部干燥。

最后，回家后及时刷洗晾晒，保持鞋内干爽，远离真菌感染。

穿洞洞鞋乘坐扶梯

易发生危险

除此之外，穿洞洞鞋搭乘扶梯，也易发生危险。近日，广东珠海市斗门区一商场内，一儿童穿着洞洞鞋搭乘电扶梯时，软质鞋身卷入扶梯侧边的缝隙，脚被牢牢卡住。消防员赶到现场后，用撬棍缓慢撑开扶梯边缘，经过半小时的救援，终于把孩子的脚安全取出。

所幸救援及时，孩子送医检查后并无大碍。其实，类似险情近期已发生多起。

消防人员讲述，每年夏季，消防部门都会接到多起儿童洞洞鞋被自动扶梯夹缝卡住的警情。救援时，救援人员一般会使用液压扩张器、撬棍等工具撑开扶梯缝隙，必要时还要拆解扶梯构件，但整个救援操作空间狭小，加上孩子容易惊慌哭闹，稍有不慎极易造成二次伤害。

为什么这种鞋在电扶梯上特别容易被卡？如何才能避免这类风险？

专家介绍，洞洞鞋遇上电扶梯容易被卡，首先是因为洞洞鞋的鞋体较厚，鞋头也比普通鞋子宽约20%，这意味着即使正常站立，人也更容易在无意间靠近梯级边缘。而小朋友活泼好动，无疑进一步增大了风险。

其次是材质原因，洞洞鞋的舒适性来源于柔软的材质，这种材质带来了两个风险因素：一是摩擦力增大，二是易变形。消防员试着将一只洞洞鞋贴在扶梯侧面，可以看到鞋子和扶梯金属侧板产生了巨大的摩擦力，鞋子像被吸附住了一样，瞬间变形，被电梯的缝隙卷了进去。

消防建议，穿洞洞鞋出游时，尽量走楼梯或乘坐直梯。如果必须坐电扶梯，应站立在扶梯台阶黄色安全线内，避免鞋头靠近侧边毛刷区域，同时远离扶梯边缘和台阶连接处。带孩子出行时，更要谨慎搭乘电扶梯。

专家强调，禁止孩子在扶梯上奔跑、玩耍，发现鞋子被扶梯卷入，要第一时间按下扶梯紧急停止按钮，切勿强行拉扯。

来 源：央视新闻微信公众号

原标题： 可能阻碍足弓发育，增加真菌感染风险！这种鞋不要长期穿

本文转自：温州新闻网 66wz.com