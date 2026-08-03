温大学子把雁荡山“打印”进温州园博园

温州都市报 2026-08-03 08:51:00

近日，温州大学建筑工程学院“古建巡礼”社会实践队完成了一项“硬核”跨界——将雁荡山合掌峰以3D混凝土打印的形式，永久定格在温州园博园中。

温州网讯 近日，温州大学建筑工程学院“古建巡礼”社会实践队完成了一项“硬核”跨界——将雁荡山合掌峰以3D混凝土打印的形式，永久定格在温州园博园中。这不是一件普通的景观小品，而是一次传统山水意境与智能建造技术的深度碰撞。

为还原合掌峰标志性的双岩对峙形态，团队没有完全依赖卫星数据，而是先赴雁荡山实地写生，一笔一画记录岩石肌理与山体气韵。回到学校后，队员们用泡沫、实木、石膏反复推敲手工模型，再逆向生成高精度三维数字模型。进入打印阶段后，团队直面混凝土材料在曲面成型中的层层挑战——表面纹理生硬、分层台阶感明显等问题在多次迭代中逐一攻克。最终落地的景观构件，远观有山势之雄，近看有岩纹之细，实现了“远取其势，近取其质”的营造理念。

作品落地并非终点。实践队在园博园现场搭建科普展台，以这件实景作品为教具，向游客和师生拆解3D打印景观从构思、建模到施工的全链条。面对公众关心的“打印的石头结实吗”“后期会不会长草”“坏了怎么修”等接地气问题，队员们结合打印参数与材料特性一一作答，将前沿技术翻译成老百姓听得懂的“建造语言”。

参与项目的学生感慨，以前在课堂上聊3D打印大多是“纸上造物”，这次亲手应对材料收缩、设备精度、现场吊装等现实难题，才真正理解数字设计与物理建造之间的鸿沟与桥梁。从图纸到实景，这不仅是技术的落地，更是工程思维的一次淬炼。

此次落地是温大学子立足温州本土山水、以数字技术反哺城市公共空间的一次探索。下一步，“古建巡礼”实践队计划将3D打印技术应用于更多贴合本地风貌的景观与文创设计中，让数字化建造成为讲述温州山水故事的新语言。

来 源：温州都市报

原标题： 把雁荡山“打印”进园林

温大学子3D混凝土技术复刻合掌峰，落地温州园博园

通讯员 郭瑞芬 陈雨馨 王栩尔

本文转自：温州新闻网 66wz.com