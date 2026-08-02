直通城市争霸赛！瑞安力克鹿城挺进决赛

温州新闻网 2026-08-02 21:15:00

温州网8月2日讯（记者 诸葛之伊）8月2日晚，2026浙BA温州市预选赛半决赛在温州体育中心体育馆落幕。瑞安队以69:59力克鹿城队挺进决赛，在锁定温州赛区争冠席位的同时，成功抢下代表温州出战2026浙BA城市争霸赛的直通名额！

作为争夺今年浙BA城市争霸赛通行证的生死之战，本场半决赛不仅关乎温州赛区最高荣誉的归属，更直接牵动着未来温州联队的战力构建。根据本届比赛规则，温州赛区前两名均可直通省赛，这意味着本场半决赛的胜者将直接整队出征，其队伍中的核心战将也将无法以“温州联队”的身份参赛。今晚强强对话的背后，亦是上届温州联队功臣之间的正面较量——若鹿城挺进决赛，温州联队将失去领防与组织兼备的核心控卫陈不为和拥有绝佳赛场经验的老将杨希龙；若瑞安胜出，联队则将面临失去省内顶尖4号位戴子特、攻防一体的锋线尖刀余文杰、中轴枢纽林万鹏，以及具备稳定投射与防守强度的陈小康、张青威等多位骨干的阵痛。这场“手心手背都是肉”的重磅生死战，不仅是两队整体战力的终极硬碰硬，更为温州今年在省赛上的竞争格局埋下关键伏笔。

首节开局，瑞安队手感火热，余文杰三分命中、潘煜鹏快攻砍下2分，迅速占据场上主动！鹿城队立马展开反击。瑞安队蔡克鹏犯规送鹿城队林铂皓登上罚球线。面对高压，林铂皓顶住压力三罚全中，随后鹿城队郑彬伟外线果断出手，打进擦板三分！鹿城队凭借这记硬气进球反超比分。随后两队分数交替上升，第一节比赛结束，两队以19比19的比分进入第二节。比赛第二节，瑞安队多点开花，其中黄克浩连续命中两记3分以及一记2分，帮助瑞安队以44比33的比分11分的比赛优势结束上半场。

下半场决战，这不仅是整场较量的收尾，更是争夺省赛门票的终极考验。面对巨大的体能消耗与高压考验，瑞安队全队上下一心，凭借顽强的意志力与坚决的执行力拼到了最后。随着终场哨响，瑞安队将69:59的比分定格为胜局！在昂首挺进温州赛区总决赛的同时，更用这场硬仗响亮宣告——瑞安队，正式杀向全省赛场！

根据赛程安排，瑞安队将于8月7日与苍南队争夺温州赛区总冠军；鹿城队则将于8月5日与瓯海队展开三四名排位的较量。而随着温州赛区的版图拼齐，接下来的全省城市争霸赛，苍南和瑞安两支出线队伍将与汇聚全市精英的温州联队一同出征全省赛场。三军出击，剑指浙BA最高舞台！

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