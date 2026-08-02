央视新闻 2026-08-02 09:55:00

浙江温州有1200多公里的海岸线，正在打造千亿级海上风电产业集群，让我们跟随记者去看看一座座“海上巨无霸”是如何打造出来的。

浙江温州有1200多公里的海岸线，正在打造千亿级海上风电产业集群，让我们跟随记者去看看一座座“海上巨无霸”是如何打造出来的。

走进温州海洋经济发展示范区，记者看到，生产车间里一批海上风机整机正在装配调试。去年，就是在这片厂房里，全球首台16兆瓦漂浮式海上风机成功下线。

总台记者 韩栋：一台海上风机主要分四大部分——叶片、轮毂、机舱、塔筒。在过去，想聚齐这四大件并不容易，需要长途跋涉拉到一起才能拼成一台整机。但现在你往园区里走一圈就会发现，上下游企业不断入驻，产业链上下游加速聚集，一台完整风机从组装到出厂，在这一个园区里就能全部搞定。

看完了风机，记者来到园区的另一家企业。这里生产的是一种水下巨型液压打桩锤，是新型的漂浮式海上风机的核心部件。

随着近海风电资源逐渐饱和，风浪更大的深远海成了行业竞逐的新赛道。漂浮式风机成为解锁深远海风能资源的必备装备，迎来了新的增长。可是，想让这几百吨的“海上大风车”站稳脚跟，第一步就得靠巨型打桩锤往深海里钉牢根基。这家企业自主研发攻关了4年多，终于突破了核心技术，成为我国第一家能量产水下打桩锤的企业。

温州永安重工科技有限公司负责人 林登：我们自己掌握了核心技术后，就可以进行创新、延伸甚至超越。人工智能发展非常快，我们也把它应用到打桩设备上。

总台记者 韩栋：风机站稳了、发上电了，还有一个难题——电怎么送回陆地上？这家海缆企业距离刚才的风机总装车间不到两公里。要知道，搭配给漂浮式风机的海缆可不一般，风机整天跟着海浪晃，普通海缆甩几下就折了，必须用能弯、耐磨、抗疲劳的动态海缆，才能实现稳定供电。这家企业生产的海缆，就是专门解决这个问题的。

记者沿着园区一路探访，在不到十公里的半径内，就有十多家风电上下游企业，覆盖了海上风电整条核心产业链，每一环都有企业在“接棒”。依托天然深水良港，温州实现风电装备就地制造、就近装船、直接出海，大幅压缩成本、提升出口效率。

温州海洋经济发展示范区党工委副书记 谢忠诚：我们通过延链、补链的形式，把关键零部件企业招过来，帮助企业或者跟企业一起把产业链、产业图谱做强做齐。今年我们要生产350套风电机组，出口产品产值超过50亿。

来 源：央视新闻

原标题： 活力中国调研行丨浙江温州一站式打造海上风机产业链

本文转自：温州新闻网 66wz.com