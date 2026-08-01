温州日报 2026-08-01 09:38:43

上半年温州制造业投资同比增长16.4%，占全部投资比重从去年同期的21.2%跃升至29.6%，实体经济的“压舱石”作用愈发稳固。

温州网讯 在房地产投资放缓、全市投资结构深度调整的背景下，温州正以“脱虚向实”的坚定步伐，为实体经济注入强劲动能。市统计局最新数据显示，上半年温州制造业投资同比增长16.4%，占全部投资比重从去年同期的21.2%跃升至29.6%，实体经济的“压舱石”作用愈发稳固。

制造业投资的强势上扬，既是温州深耕新型工业化、加速产业升级的鲜活注脚，也是龙头企业引领创新、重大项目密集落地的真实写照。作为本土电气产业的“链主”企业，正泰集团持续加码科创投入，其智能化量测产业园不仅获评省级未来工厂和国家级绿色低碳工厂，更在石墨烯新材料应用上率先突破，以新型材料替代传统银材，大幅降低生产成本、提升产品性能。龙头带动下，乐清电气产业上半年增加值达129.87亿元，同比增长6.4%，稳稳托住温州制造的基本盘。

重大项目“落地即冲刺”，为制造业投资增长提供硬核支撑。上半年，温州省“千项万亿”、市“百项千亿”工程加速推进。总投资200亿元、规划2000亩的温州海经区万洋新质生产力产业园全面开工，未来将集聚超千家制造企业，为先进制造业集群发展打开新空间；乐清经开区数智产业园也驶入建设“快车道”，聚焦电气、新能源、高端装备，打造研发、智造、物流一体化的产业新高地。新能源赛道更是热气腾腾——瑞浦兰钧储能电芯出货量稳居全球前列，以硬核产能和技术实力，成为温州制造“出海出圈”的亮眼名片。

新旧动能接续转换，让温州制造焕发强劲活力。全市“AI赋能千企”改造行动全面铺开，电气、泵阀、鞋服等传统支柱产业掀起设备更新与智能技改热潮，中小企业主动淘汰落后产能、升级生产体系，传统产业“老树发新芽”，新兴产业“新苗正茁壮”。上半年，全市高技术产业投资同比增长15.5%，拉动全部投资增长1.2个百分点，成为投资结构优化中最具含金量的“增量担当”。

更值得关注的是，在整体投资承压的环境下，温州民间项目投资仍保持同比增长4.8%的稳健势头。从传统加工到高端智造，从电气产业到新能源、新材料前沿赛道，民间资本“脱虚向实”的意愿持续增强，市场内生动力正被源源不断激活。温州制造，正在一场深刻的“向新向优”变革中，跑出属于自己的加速度。

来 源：温州日报

原标题： 脱虚向实跑出“加速度”！温州制造业投资上半年同比增长16.4%

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com