潮新闻客户端 2026-07-31 09:42:59

7月28日23时00分，群山间的金温货线白日被暴晒一整天的钢轨和道床仍在向外吐着热浪，站在铁路旁闷热如蒸笼。浙江交通集团金温铁道公司组织30名线路工已提前抵达丽水段作业点，一场更换旧钢轨的序幕在夜色中拉开。

7月28日23时00分，群山间的金温货线白日被暴晒一整天的钢轨和道床仍在向外吐着热浪，站在铁路旁闷热如蒸笼。浙江交通集团金温铁道公司组织30名线路工已提前抵达丽水段作业点，一场更换旧钢轨的序幕在夜色中拉开。

施工负责人施福蹲在旧轨旁，手里捏着轨距尺，借着灯光指向钢轨接头处，声音沙哑却斩钉截铁：“换上去的新轨，接头错牙绝对不许超过1毫米，行车安全容不得半点含糊！”一边说着，一边将白天的轨温记录和夜间轨温反复对比，把瞎缝、胀轨、物体打击伤害等关键风险点逐条拆解到每一道作业工序里，指定到具体责任人。职工们列队整齐屏息凝神听着每一项技术交底，汗水顺着安全帽檐滴落在道砟上，瞬间洇出深色印记，但没有人伸手去擦，所有人的目光都钉在那即将被替换的旧轨上。

金温铁道公司供图

施福介绍，更换钢轨择时不能随意。如夏天日间，轨面温度可飙升至五六十摄氏度，钢轨处于“热胀”状态，若此时换轨，轨缝预留极易失准，待夜间降温，钢轨会收缩；反之，轨缝设置预留和更换钢轨时间时机不当，会造成轨缝不均匀和连续“瞎缝”，轻则胀轨，重则引发“跑道”，影响运输安全。

29日0时50分，对讲机里传来封锁命令下达的指令，山谷间瞬间被内燃扳手的轰鸣声撕破。作业人员兵分两路：第一路青工廖文杰和董子伦使用内燃扳手死死咬住钢轨两侧的锈蚀螺栓，每一次发力都伴随着手臂青筋暴起；第二路副工长们带着小组成员拆卸弹条扣件，紧张而有序。当所有联结零件全部卸除，现场不断响起整齐划一的号子声——“一二三，起！”，各工区职工同时发力，翻轨器咬合轨底边缘，旧轨如黑龙翻身般被一根根翻出承轨槽，紧接着新轨在翻轨器的引导下缓缓滑入轨槽，伴随着金属碰撞的声响，新轨依次落槽归位，整个过程干脆利落。

金温铁道公司供图

新轨入槽后，真正的精细活儿才刚刚开始。施福打着手电筒跪在钢轨接头处，指尖贴着轨缝边缘反复摩挲，突然叫停一组作业人员：“20号轨左端先别上紧扣件，再向温州方向移动3毫米！现在的轨缝是按夜间温度留的，白天太阳一晒，轨温就能达到五六十度，轨缝留小了就会变成‘瞎缝’，造成胀轨跑道。”在他严格把控下，所有轨缝均按计划值预留到位。

金温铁道公司供图

待扣件安装结束，轨距调整刚告一段落，工长黄齐、郭荣敏、吴连明便各自带队发起最后冲刺。起道机压杆被一次次按下，钢轨起升至标准轨顶标高，捣固棒深深插入轨枕两侧的道砟中，将道砟震实、挤紧；施福弓着腰拉弦线，借着灯光测量钢轨的轨向，稍有弯曲便指挥拨道组进行微调；郭荣敏三步一跪，轨距尺在左右股轨头之间切换，不断报出实测读数。经反复复核确认轨距、水平等各种数据，全部符合线路开通标准。

3时12分，首趟列车安全平稳通过施工地段，车灯光束扫过新铺的钢轨表面，反射出冷冽而崭新的光泽，而道旁那排湿透的身影依然站在原地目送列车远去，直到最后一声车轮碾过接头的轻响驶向温州方向……。

丽水线路作业区作业长吕宝东介绍，更换新轨后，更能精准控制轨缝、强化道床密实度，有效提升金温货线的线路设备稳定性、旅客舒适度与安全承载能力，为暑运期间客货运输畅通筑牢坚实的设备保障。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 深夜鏖战金温线 30名铁路工人在40度高温余威中精准换轨

作者：吴昱燊 共享联盟·金温铁道公司 张国印 王东方

本文转自：温州新闻网 66wz.com