温州都市报 2026-07-30 08:24:20

昨天，温州市企业研发机构高质量建设动员部署会召开。会上，市科技局就《温州市企业研发机构培育“燎原计划”（2026-2030年）》（以下简称《计划》）进行解读。

温州网讯 昨天，温州市企业研发机构高质量建设动员部署会召开。会上，市科技局就《温州市企业研发机构培育“燎原计划”（2026-2030年）》（以下简称《计划》）进行解读。

“燎原计划”是什么？

“燎原计划”的核心是引导企业建强研发机构，持续加大研发投入，推动企业研发机构扩面提能，早日实现亿元以上制造业企业研发机构全覆盖，让创新成为温州企业的肌肉记忆，助力创新温州建设全面成势。

《计划》明确提出通过五年时间实现“三倍增、四个90%”的总体目标：“三倍增”，即到2030年，新增市级研发机构3000家、省级研发机构1000家、省级重点企业研究院60家以上，三个数字均实现翻番；“四个90%”，即规上企业研发机构年报申报率、研发活动覆盖率、亿元以上制造业企业研发机构设置率、企业研发机构牵头或参与的市级重大科技项目占比全部达90%以上。

“燎原计划”怎么干？

据介绍，《计划》共有18条核心举措，可概括为三个关键词：刚性约束、要素倾斜、服务赋能。

在刚性约束方面，《计划》明确树立“创新政策优先支持强研发机构、强研发投入”的鲜明导向，探索在新一轮“市级产业政策中”，将设立市级及以上研发机构作为企业享受市级奖补政策的前置条件，对未设立研发机构的企业，奖补标准按90%兑现。同时，优先支持设立省级及以上研发机构的企业提名申报科学技术奖等各类科技奖项，牵头组建创新联合体；优先推荐设立市级及以上研发机构的企业申报高企认定；优先推荐设立省级及以上研发机构的企业申报科技领军企业、国家专精特新“小巨人”企业等称号。

在要素倾斜方面，《计划》统筹土地、金融、人才等多维度资源协同支撑。土地保障上，持续推进“数据得地”改革，将研发机构建设纳入核心评价指标；优先保障设立省级及以上研发机构的企业研发用房建设及改造提升需求；优先支持设立省级及以上研发机构的企业提升工业用地容积率。金融资金保障上，探索推出“研发贷”“知识产权质押贷”等专属金融产品，将企业研发机构能级、研发投入强度纳入科创指数贷、科技信用贷评级核心指标。优先支持设立省级及以上研发机构的企业纳入全市高质量发展基金等政府引导基金支持范围。人才保障上，探索将设立省级及以上研发机构的企业优先纳入“问企识才”改革，优先选派“科技副总”“AI行业翻译官”。优先支持设立市级及以上研发机构的企业纳入重点用工保障名录、享受劳务协作、用工余缺调剂等公共就业服务。同时优先推荐设立省级及以上研发的企业负责人担任人大代表、政协委员，优先推荐其加入相关行业协会任职。

在服务赋能方面，《计划》明确对设立省级及以上机构的企业优先开展科技成果转化闭环机制和“先用后转”试点；优先支持主导或参与国际、国家、行业标准制定；优先推荐产品纳入“温州好产品”名录、首试首用推荐目录；优先获得青科会、数安大会成果展示、高端论坛等专属参与权益；优先纳入“两个健康”直通车直报点，确保问题诉求快速响应。

“燎原计划”怎么落地？

为保障政策落地，建立市委教科人办公室牵头、定期协调各部门落实举措的工作机制，要求各县（市、区）建立县、乡镇两级负责人挂钩联系机制，明确县（市、区）负责人每季度、乡镇负责人每月至少实地走访一次。近期市里已制定走访服务计划，要对亿元以上制造业企业实现走访服务全覆盖。

目前温州已建成市级以上研发机构3200多家，其中，华峰、金田、福达、宏丰等链主企业在原有的省级重点企业研究院基础上，先后探索组建成立独立运营的企业研究院有限公司，将技术研发和服务拓展到产业链全链条。市科技局有关负责人表示，为更好提升企业自主创新能力，《计划》释放的信号非常明确：有研发机构、有研发投入，才能获得创新政策支持。

来 源：温州都市报

原标题： 温州市企业研发机构高质量建设动员部署会召开

权威解读企业研发机构培育“燎原计划” 力争五年实现“三倍增、四个90%”

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com