“后园博时代”，温州园博园如何实现可持续发展？

温州都市报 2026-07-29 10:01:17

盛会落幕，如何让园博园从“一次性盛会地标”真正转变为“城市永续资产”，实现可持续发展？本期《代表在线》特邀四位人大代表，围绕计划落实与路径创新，展开深入探讨。

温州网讯 7月24日，第十五届中国国际园林博览会总结大会在温州园博园召开，大会正式发布《园博园可持续运营发展计划》，明确了“后园博时代”的转型方向。盛会落幕，如何让园博园从“一次性盛会地标”真正转变为“城市永续资产”，实现可持续发展？本期《代表在线》特邀四位人大代表，围绕计划落实与路径创新，展开深入探讨。

省人大代表、康奈集团总裁 郑莱莉

做深做透“园林经济+瓯越文化+特色产业”文章

温州园博园从一开始就没走传统展会的老路，而是坚持生态优先、因地制宜，尽量保留原有的自然风貌，做到环境共建、资源共享。作为本土企业家，郑莱莉深深体会到这种模式对城市长远发展的特别意义。

今年4月底到“五一”，康奈在园博园的瓯越园办了一场“绣履生香”国风精致德训鞋新品发布会，把温州非遗“瓯绣”的技艺和文化融了进去。这既贴紧了“文化园博”的定位，也让市民沉浸式感受到了“百姓园博”的互动乐趣，品牌传播和公共文化服务一举两得。

园博会结束之后，郑莱莉建议在已经出台的《园博园可持续运营发展计划》基础上，继续抓住“园林经济+瓯越文化+特色产业”这个核心方向，把文章做深做透。要把中国馆这些大场馆和配套设施真正用起来，打造一个开放共享的产业活动平台，主动对接温州本地企业的品牌发布、行业峰会、新品首秀等各类活动，吸引全市各个行业协会把年度重点活动放到这里办。

郑莱莉说，通过这种“企业活动进园博”的融合方式，既能不断给园博园注入新内容，摆脱光靠门票收入的老路子，也能借助园博园的流量和品牌效应，带动温州制造业、文旅、文创等产业一起往上走。最终做到城市更绿、文化出圈、企业增效、消费更旺，多方共赢，让园博园不光是一届精彩的展会，更真正变成一个能长期服务城市发展的公共平台。

市人大代表、乐清市市政公用工程建设中心园林绿化管理所副所长 童伶俐

让园博园自己“会赚钱”实现“城园共生”

“盛会落幕，才是真正考验的开始。”从事园林绿化管理工作多年，童伶俐深知，大型展会如果只靠财政“输血”很难走远。《园博园可持续运营发展计划》的发布，为温州指明了从“一次性盛会地标”向“城市永续资产”转型的清晰路径。在她看来，关键是要构建一套“政府引导+市场造血”的长效运营机制，让园博园真正实现“城园共生”。

童伶俐建议，首先要搭建政企民协同的管理架构，引入专业文旅运营企业，负责业态招商和活动策划，让专业的人干专业的事。其次，要分层激活园区空间，强化自我造血能力。完整的城市展园作为文化地标永久保留，非核心区域则植入亲子自然探索区、青年露营区、康养健身区，甚至与医疗机构合作打造园林疗愈基地，满足全龄段需求。

她特别看重园博园的“自然课堂”功能，提议依托现有场馆共建科普研学基地，开发园林造景、植物调查等课程，纳入中小学生研学实践目录。同时，要深度挖掘“鹿城花语”“瓯宝家族”等IP价值，打造春季花朝节、夏季露营音乐会、秋季园艺大赛、冬季灯光节等四季主题活动，形成持续吸引力。此外，开放场地承接草坪婚礼、品牌发布等商业活动，拓展“园博+”联游套餐，把温商资源和市民消费热情调动起来。

“只有让园区自己‘会赚钱’，园博园才能从展会地标变成市民身边永远有活力的绿色客厅。”童伶俐说。

市人大代表、瓯海区交通工程建设中心主任 朱建胜

六个维度协同发力让“全城园博”可感可及

《园博园可持续运营发展计划》提出力争年人流量稳定在1000万人次左右。朱建胜建议，实现这一目标应从宣传、活动、水上、场馆、工坊、三园六个维度协同发力，让“全城园博”可感可及。

首先要实现宣传全覆盖。依托“1个主会场+13个分会场+49个博览点”的全域展园体系，通过社区公告、公交站牌、短视频等多种渠道，让市民知晓“家门口的园博园随时可来、免费可逛”。其次，活动要接地气，在办好高端论坛的同时，多举办美食节、家庭园艺、趣味研学等群众喜闻乐见的活动，将南园真正打造成生态型科普研学基地。

对于园博园800亩水系，他建议进一步丰富水上项目，引入水上飞龙等极限运动，划分儿童戏水、冒险漂流等分区，并结合温州“世界龙舟名城”定位，常态化举办龙舟体验和赛事，让水系“活”起来。在场馆利用上，要加快中国馆“婚庆+婚宴+摄影”一站式服务中心建设，推动国内外展园向“山海潮集”“万国乐集”商业空间转型。园博工坊则应聚焦电商、文创等五大业态，构建主理人共创矩阵，成为年轻人创新创业的活力聚集地。

“园博园、植物园、动物园‘三园协同’是温州首创，必须统筹推进。”朱建胜建议，加快谋划植物园与动物园间“空中缆车”、植物园与园博园间“空中廊桥”等交通互联工程，打造浙南闽北赣东规模最大的动植物共生园和最佳旅游目的地，让园博园真正成为市民常来常新的“人民园博”。

市人大代表、乐清市无线电厂高级工程师 邱亦夫

让非遗成为园博园“带得走的风景”

“园博园不能只是展会期间的‘盆景’，更要成为温州非遗走向日常生活的‘桥头堡’。”谈及园博园后续可持续运营，邱亦夫认为，温州非遗家底厚实，但最大痛点是“叫好不叫座”——工艺品多、日用品少，体验门槛高，与当下碎片化生活和年轻消费趋势脱节。园博园无围墙、免门票、全开放的模式，恰好为破解这一难题提供了绝佳平台。

“要把非遗深度植入园博园的常态化运营里，让园区有‘逛头’、有‘买头’、有‘念头’。”邱亦夫建议，在园博园内规划打造“非遗主题巷”或“非遗生活圈”，将展示、体验、销售与游园动线有机融合，让市民游客在休闲中自然接触非遗。他特别提出，要精准抓住“悦己经济”风口，围绕园博园开发非遗主题香氛、文具、饰品等轻量化、高颜值商品，推进体验流程标准化、短时化、趣味化，让年轻人愿意尝试、乐于分享，真正把非遗变成“带得走的风景”。

“有场景还要有品牌，有产品更要有人才。”邱亦夫说，要以园博园为窗口，统一“温州非遗”的品牌形象和视觉体系，打造辨识度鲜明的城市IP。同时，利用数字技术建立非遗传承档案，让古老技艺留得住、传得开。同时，加快培养“懂技艺、会经营”的复合型人才，支撑园博园非遗业态的持续迭代。多方合力推动非遗与园博园深度融合，让非遗不仅能看、能玩、能买，更能成为温州递给世界的一张文化名片。

来 源：温州都市报

原标题： 从“一次性盛会地标”到“城市永续资产”

“后园博时代”，温州园博园如何实现可持续发展？

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com