潮新闻 2026-07-28 09:28:10

7月27日，AI刘伯温大赛金枫奖，在刘伯温故里文成南田揭晓。《寻找刘伯温》《刘伯温的N种可能》《智启新元·AI伯温》三件作品，从18件决赛作品中脱颖而出，分别摘得有戏（短视频）、遇见（数字人）、创物 （文创）三大赛道金枫奖。其他15件作品分别摘得银枫奖、铜枫奖。

刘伯温为什么还能属于今天，AI能否创造一个可信的刘伯温，一件AI文化作品怎样变成产业？三个问题，你会怎么回答？

文成县委宣传部供图

7月27日，AI刘伯温大赛金枫奖，在刘伯温故里文成南田揭晓。《寻找刘伯温》《刘伯温的N种可能》《智启新元·AI伯温》三件作品，从18件决赛作品中脱颖而出，分别摘得有戏（短视频）、遇见（数字人）、创物 （文创）三大赛道金枫奖。其他15件作品分别摘得银枫奖、铜枫奖。

自AI刘伯温大赛启动以来，从6月19日开始征集，历时一个多月，大赛组委会共收到有效作品378件，作品围绕“刘伯温”，以中华文化为魂，以伯温智慧为引，穿越时空，尽情想象，以AI为笔，以创意为墨，重新讲述伯温故事，让伯温智慧穿越六百余载时光，在AI时代焕发新生。

尤建明 摄

文化作品怎么进行产业转化？现场，文成直接用行动回答：在AI刘伯温大赛颁奖仪式上，5项文化“新三样”项目举行现场签约。

浙江它山文化传媒有限公司与文成县大峃镇人民政府签约“翼旅智库数字非遗文创园”项目。

浙江思珀整合传播有限公司与文成县文旅集团签约“‘伯温赐福’文创IP品牌全球推广战略合作”项目。

米兰华夏中国区与文成县经信局签约“伯温国潮与国际设计文化‘新三样’出海”项目。

浙江出版集团与温州市百丈漈—飞云湖旅游经济发展中心签约“全球AI数字产品贸易综合试验区（文成）出海中心”项目。

温州市新闻传媒中心与文成县委宣传部签约并揭牌“伯温智汇谷”项目，同时公布6项园区招引政策。

共享联盟·温州中心 赵用 摄

此外，10名来自各行业的年轻人被聘为文成县伯温文化“AI行业翻译官”。他们将立足自身专业所长，深挖伯温文脉内涵，推动人工智能深度赋能伯温文化创造性转化、创新性发展，助力伯温文化走向更广阔的国际舞台。

AI刘伯温大赛的18位决赛选手被聘为文成县文旅AI特约文创官。他们将有机会优先入驻伯温智汇谷，享受园区各项扶持政策。

当AI+刘伯温，我们还可以关注什么？“修治班制曰文，安民立政曰成。”温州大学教授、温州市温州学研究联合会副秘书长林亦修认为，无论过了多少年，民本思想与文成高质量发展息息相关。在千方百计提升全体居民人均可支配收入的文成，以“人民为中心”的发展理念和刘伯温的养民、富民、护民的治理观，似乎形成了跨越六七百年的历史呼应。

这样的呼应，在7月28日，迎来再次共鸣。

尤建明 摄

每年农历六月十五是刘伯温诞辰，为纪念刘伯温715周年，7月28日，在伯温故里文成县南田镇，刘氏后裔将举办人类非遗“太公祭”典礼。值得关注的是，一场以“星聚伯温·非遗集韵”为主题的大型文化市集，在距离刘伯温故居武阳村不足3公里的刘基庙同步举行。

在伯温非遗大集，以科技、赛事、新业态打造的沉浸式伯温故里景区新体验玩法，既保留古镇风貌又将非遗、科技、文旅、餐住相结合，持续激活伯温文化新活力。太公祭还原明代士大夫家族祭祀规制，展现世界级非遗的庄严仪轨，构建传统文化教育实景课堂。在公祭现场，礼乐和应着近百人的仪制，整体庄重而富有韵味。

在文魁市，现场以古代考场形制为创意，仿古考棚样式摊位，分为非遗文创、手作技艺、民俗好物、本土风物四大区域，汇聚了涵盖漆扇、木雕、瓯绣、剪纸等非遗手作，搭配伯温专属文创、星象八卦主题周边、祈福文创好物。同时，设置非遗手作工作坊，由非遗传承人现场教学，游客可亲手制作非遗手作，沉浸式感受传统技艺魅力。

丹韵集依托景区原生古民居老宅，打造沉浸式非遗互动体验空间，主打伯温养生炼丹特色场景与温州经典非遗展演。而星茶享是在景区千年古树区域打造非遗快闪茶馆，依托古树自然景致，搭建古风原木茶寮，营造清幽雅致的国风氛围。茶馆主打文成本土高山好茶，同时融入文成本土特色非遗美食伯温烧饼，现场手工烤制、现做现售，还原地道伯温故里风味，丰富舌尖非遗体验。八卦游则打造九重门、八卦阵、七星台三大网红美陈打卡场景。

曲韵台以常态化展演、沉浸式互动为核心，补齐活动演艺业态短板。知韵堂联动专业研学机构、本地旅行社，面向中小学生定制打造伯温文脉非遗主题研学课程。此外，亲子夏日消暑计划、《刘伯温史画馆》开幕、伯温福宴等活动同期举行。

“天下第六福地”南田，邀请八方游客打卡体验。

来 源：潮新闻

原标题： AI+刘伯温=？浙南山区文成，给出了别样的答案

记者 尤建明 通讯员 包永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com