温州日报 2026-07-27 08:48:00

经此一役，2026浙BA温州市预选赛四强出炉，苍南（A1）VS瓯海（B2）、鹿城（B1）VS瑞安（A2），两两捉对厮杀，胜者将代表温州亮相省级争霸赛舞台。

鹿城队和乐清队在鏖战中。

温州网讯 7月26日晚，浙BA温州市预选赛上演小组赛收官战，鹿城队坐镇主场66:58击败乐清队。经此一役，2026浙BA温州市预选赛四强出炉，苍南（A1）VS瓯海（B2）、鹿城（B1）VS瑞安（A2），两两捉对厮杀，胜者将代表温州亮相省级争霸赛舞台。

收官战悬念丛生

19:30，温州体育中心体育馆，鹿城VS乐清，这场对决把小组赛悬念留到了最后。

赛前，鹿城4连胜领跑，乐清3胜1负，瓯海3胜2负，B组出线形势微妙。鹿城若赢球保送瓯海出线，乐清若胜出则跃居小组第一。

看似是鹿城乐清的“双雄对决”，实则是一段“三角关系”（鹿城、乐清、瓯海哪两队能出线），甚至是一出“五虎之争”的戏码（关系到半决赛对阵形势）。

小组赛最后一场，也是决定各队命运的一战。

本场最大看点——乐清“五星高中生”陈品睿PK鹿城“超跑法拉利”陈不为。

当晚，温州体育中心体育馆座无虚席，双方拉拉队喊声如雷、鼓声震天，热度堪比省赛。

生死决一波三折

比赛刚开场，乐清队先声夺人，连续快攻得手，9:4取得领先。在前一天洞头爆冷击败瓯海队后，乐清队借机“重生”，只要击败鹿城队，他们就能坐上B组头把交椅，因此全队上下求胜欲空前高涨。

面对不利开局，“法拉利”急速启动，陈不为第一节杀“疯”了！突破、抛投、三分、抢断……“鹿城超跑”无所不能，单节砍下恐怖的17分。与鹿城队形成鲜明对比的是，乐清队首节多点开花，8人都有得分。首节战罢，鹿城队21：22落后1分。

次节再战，双方依然杀得难解难分。陈不为对位陈品睿，双方不仅速度超快、身体素质也是百里挑一，攻防两端强度拉满。半场结束前，陈不为压哨跳投命中，带领鹿城队37：32暂时领先。

半场易边，“联队双子星”杨希龙、陈不为联袂登场，鹿城队打出一波小高潮，43:34打停乐清队。乐清队不甘就此认输，第三节结束前，把比分追至48:53。

决战第四节，沉寂许久的“五星高中生”终于发力，陈品睿一记飞身暴扣点燃全场。乐清队乘势追击，余俊豪关键三分让双方重回同一起跑线，55平！

比赛还剩2分钟，鹿城队59:58领先。关键时刻，陈品睿运球失误，陈不为三分命中。“双陈对决”此消彼长，成为本场比赛的胜负手。

终场哨响，最终鹿城队66:58击败了乐清队，以五战全胜晋级四强，陈不为砍下全场最高的34分，陈品睿得到13分。

半决赛看点满满

至此，浙BA温州市预选赛小组赛收官，南区苍南、瑞安脱颖而出，北区鹿城、瓯海杀出重围。

接下来两场半决赛的结果，将直接决定两张省级争霸赛入场券归属。从某种程度上来说，其重要性甚至要超过冠亚军决赛。

8月1日19:30，苍南VS瓯海——瓯海队最后时刻幸运突围，他们能否给强大的“南哥”制造些许麻烦？

8月2日19:30，鹿城VS瑞安——两队实力相当，针尖对麦芒。让人遗憾的是，无论哪队胜出，市联队的主力阵容都会受到一定的影响。

是荣誉之战，也是流量之争。

江心屿、园博园、寨寮溪、168黄金海岸，谁将代表温州站上省赛舞台？

四强既出，且看8月1日、2日，温州篮球，谁主沉浮。

来 源：温州日报

原标题： 浙BA温州市预选赛四强出炉 苍南、瑞安、鹿城、瓯海，谁将出战省赛？

记者 马真正 摄影 苏巧将

本文转自：温州新闻网 66wz.com