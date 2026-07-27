温州日报 2026-07-27 08:55:00

本周我市天气将呈现“前雨后热”的鲜明格局——前半周雨水频频，局地雨量不小；后半周副热带高压强势回归，高温卷土重来。

温州网讯 市气象台昨日发布一周天气预测，本周我市天气将呈现“前雨后热”的鲜明格局——前半周雨水频频，局地雨量不小；后半周副热带高压强势回归，高温卷土重来。

今天，我市多云到阴，阵雨不时造访，部分地区有大雨，市区最高气温32℃。周二、周三雨水势头稍有收敛，但仍维持多云到阴伴阵雨的基调，最高气温在32℃上下徘徊。

转折出现在周四。随着副热带高压西伸加强，晴热模式上线。周四、周五以多云为主，午后局部地区仍有零星阵雨或雷雨，最高气温攀升至34℃—35℃。到了周六，晴到多云，午后局部雷阵雨，最高气温预计达36℃，熟悉的桑拿天将再度回归。

这一轮先雨后热的天气剧本，背后是夏季天气系统的拉锯战。前半周，副高位置偏东偏弱，西南暖湿气流趁势北上，在温州上空制造出一轮接一轮的降水；待副高积蓄力量、西伸北抬，暖湿气流被压制，晴热高温便重新接管舞台。当前我市处于防汛关键期，大家应警惕局地大雨可能造成的洪涝灾害。

来 源：温州日报

原标题： 本周阵雨频频开场 高温蓄势待发

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com