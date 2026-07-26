学习强国温州学习平台 2026-07-26 17:41:38

在温州瑞安市马屿圣井山南麓的项山之巅，海拔五百多米的深山之中，隐藏着一处特色农家酒坊——仙美园酒庄。依托得天独厚的山地环境、优质山泉资源和古法酿造工艺，这家藏在深山的小酒坊，凭借醇厚地道的纯粮佳酿，收获了大批外地回头客，更以特色产业带动村民增收，走出了一条山间特色共富路。

项山山路蜿蜒，地处深山，海拔五百多米，手机信号时有时无。依山而建的仙美园酒庄虽规模不大，但酿造、储酒、陈列设施一应俱全。虽然位置偏远，却丝毫不影响酒水的口碑。刚一进入酒坊，记者就遇到了一拨远道而来的客人。“我们是特地从平阳过来的，这里的蜂蜜酒真好，我们买来准备明天请客用。”一位长期在这里买酒的平阳市民林先生告诉记者。

据了解，每逢节假日或办宴席的时候，常有外地食客专程驱车上山采购。不少顾客表示，这里的蜂蜜酒、纯粮酒口感纯正、风味独特，是自家宴席待客的优选。

好酒品质源自实打实的古法工艺，记者在现场见证了白酒酿造最后的蒸馏过滤工序。据酒庄负责人陈魁化介绍，刚蒸馏出的酒头度数可达80多度，辛辣浓烈无法直接饮用。酿酒遵循古法“掐头去尾、取中段精华”的原则，将高度酒与低度酒科学调和，稳定在50至53度的黄金口感区间，酒体醇厚、口感均衡，才算合格成品酒。整套工序依靠经验把控，每一处细节都藏着老手艺的讲究。

深耕深山酿酒的陈魁化，有着丰富的人生阅历。他曾担任乡村教师、就职金融岗位、外出经商办企，辗转多年后，最终选择返乡。在他看来，项山生态优越、山泉清冽甘甜，优质的山水资源是酿造好酒的天然底气，白白浪费十分可惜。酒庄所有酿酒用水，均引自深山天然山泉，水质清冽纯净，为纯粮好酒奠定了基础。

依托大山的自然馈赠，陈魁化不只酿造传统糯米纯粮白酒，还深挖本土山野物产，研发出多款特色配制酒。蜂巢、杨梅、桑葚、茅草根、铁皮石斛、人参等山间特色物产，都被做成独具山野风味的特色酒品。

酒坊不仅酿出了山间好酒，更盘活了乡村资源、带动村民增收致富。酿酒产生的废水废料，在村民眼中是难得的天然有机肥。经过一周发酵后，肥水可直接用于种菜、种田，种出的蔬菜鲜嫩疏松、生态有机，也可拌入饲料喂养牛羊，实现变废为宝、循环利用，零成本惠及周边农户。

每到酿酒生产旺季，酒庄还会吸纳当地闲置劳动力就近务工，搬运酒缸、打理作坊、协助酿酒，为村民提供家门口的就业岗位。据村民介绍，女性务工日均收入200元，男性可达230元。

“返乡酿酒，不求速成盈利，只求用心做好每一瓶纯粮老酒。”陈魁化表示，自己享受山间酿酒的自在生活，也希望坚守匠心、沉淀品质，未来让更多人知晓项山好酒，以一坊老酒、一方产业，擦亮项山本土特色品牌，带动乡村持续发展。

藏于深山的仙美园酒庄，以古法工艺守醇香、以生态循环惠邻里、以特色产业助共富。悠悠酒香萦绕项山之巅，沉淀的是岁月匠心，孕育的是乡村振兴、村民共富的新希望。

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原标题： 温州瑞安：深山藏佳酿 洞藏酒香飘共富路

作者：徐寿钏 黄晓宇 潘鹏程 陈小斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com