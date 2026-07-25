永嘉发布 2026-07-25 17:48:50

近日，来自永嘉的15岁游泳小将朱盈诺在泰国曼谷举办的第12届亚洲年龄组游泳锦标赛上取得优异成绩，一举夺得1金3银，用拼搏交出亮眼答卷。

近日，来自永嘉的15岁游泳小将朱盈诺在泰国曼谷举办的第12届亚洲年龄组游泳锦标赛上取得优异成绩，一举夺得1金3银，用拼搏交出亮眼答卷。

朱盈诺（左二）与队友合影留念

7月21日，第12届亚洲年龄组游泳锦标赛在泰国曼谷结束第5个比赛日的争夺。在15-16岁组，来自永嘉的15岁姑娘朱盈诺成功摘金——在男女4×100米混合泳接力中，朱盈诺作为第一棒出场负责仰泳，与队友张家悦、王炜淳、李佳芮通力协作，以3分58秒43的成绩帮助中国队夺得冠军。

回顾此前15-16岁组比赛，她在7月18日举行的女子100米仰泳决赛中以1:03.18夺得亚军；7月19日，朱盈诺继续在女子50米仰泳决赛中游出好成绩，以29秒74的成绩再夺一枚银牌；7月20日，在女子200米仰泳决赛中，队友杨偌熙以2:10.23打破赛会纪录夺冠，朱盈诺则以2分15秒88的成绩获得亚军。

朱盈诺在全国赛场/图源：微博@Pomegranatefroyo

朱盈诺出生于2010年11月。2019年，9岁的朱盈诺由永嘉县游泳队选苗预备班输送到温州体校，成为温州游泳后备梯队成员，2024年进入浙江体育职业技术学院。在2024年和2025年的全国夏季游泳锦标赛女子200米仰泳决赛中，朱盈诺均获得第三名。提起学游泳的初衷，朱盈诺曾说，兴趣是最好的老师，她觉得游泳是一项很有趣的运动，“想要拿冠军，所以要努力学习，把每一个动作做好，然后再把速度提上去。”

让我们共同期待朱盈诺在未来赛场上再创佳绩！

来 源：永嘉发布

原标题： 1金3银！永嘉小将朱盈诺亚洲赛获佳绩

本文转自：温州新闻网 66wz.com