温州都市报 2026-07-25 09:15:30

计划提出，将秉持“展运一体、永续利用”理念，推动园博园从“展期热度”向“常态活力”转型，力争年人流量稳定在1000万人次左右，打造长三角、浙闽赣区域知名文旅IP。

朱永春/摄

温州网讯 7月24日，第十五届中国国际园林博览会总结大会在温州园博园召开，大会正式发布《园博园可持续运营发展计划》。计划提出，将秉持“展运一体、永续利用”理念，推动园博园从“展期热度”向“常态活力”转型，力争年人流量稳定在1000万人次左右，打造长三角、浙闽赣区域知名文旅IP。

南北差异化布局。温州园博园将坚持“公益+商业”双重属性，按照“北园文化、南园生态”的差异化思路运营。

北园定位为开放式文化活力公园。中国馆将转型为商务、展览及会议中心；34个城市展园整体改造为商业空间——国内展园转化为“山海潮集”，国际展园转化为“万国乐集”，引入休闲餐饮与文化艺术业态。

南园依托葳蕤馆等场馆，打造生态型科普研学基地，持续展示500余种热带植物，承载自然科普、手作实践等功能。园博工坊将改造为数字产业孵化园，聚焦电商、文创、科创等业态。

业态升级与夜间经济。园区将引入沉浸式NPC互动、国风新六艺等体验项目，推出灯光秀、星空露营、夜间演艺等夜游产品，并开发水上运动、山地探险、田园亲子等消费场景，打造“婚庆+婚宴+摄影”“研学+营地+实践”等一站式服务。目前已引入山野咖啡、在读书屋等20多家主理人品牌，下一步将构建“主理人共创+垂直圈层”商业品牌矩阵。

全年活动不断档。园区每年将举办活动不少于300场，其中大型IP活动不少于4场，并联动雁荡山、楠溪江、洞头岛等景区，将园博流量导入全域文旅格局。常态化沉浸式演艺和光影秀将延长游客停留时间，提升消费转化率。

智慧服务与配套升级。温州园博园将持续深化“云上园博”智慧系统，拓展AI导览、低空经济等新场景应用，完善客流监测、安防管控等功能，并优化标识导览、交通接驳等配套服务。

园区北侧将布局五星级酒店，西侧谋划建设野生动物园。园博园将以自身为主核，联动13个分会场和49个博览点，构建覆盖全域的文旅联动体系，变“一园热”为“全域热”。

此外，温州市将建立完善运营管理组织架构，引进培养专业化团队，并建立“政府补贴+经营收入+社会资本”多元投入机制，保障园区持续健康发展。

来 源：温州都市报

原标题： 温州园博园可持续运营发展计划发布

全年活动不断档，目标年客流千万人次

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com