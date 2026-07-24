温州都市报 2026-07-24 10:47:09

近日，在上海举行的2026世界人工智能大会上，两名温州05后女孩唐言为、王奕文，成为全场最年轻的展商面孔。

温州网讯 近日，在上海举行的2026世界人工智能大会上，两名温州05后女孩唐言为、王奕文，成为全场最年轻的展商面孔。她们参展的“友学伴UniGrow”项目，借助AI用科技打通提分和成长的“最后一公里”，教会用户如何高效学习。

“友学伴UniGrow”项目的首席执行官唐言为，是中国传媒大学中英双语播音专业学生；首席技术官王奕文，就读于北京大学元培学院人工智能专业。两人在社交媒体相识，成了好朋友。谈及创业初衷，唐言为表示，曾多次担任大型活动主持，亲历AI技术的飞速迭代。此外，在参加“三下乡”社会实践中，她也发现留守儿童的教育资源匮乏。“我就想做点什么，让世界变得更好。”她说，两段经历在她心里悄然埋下了创业的种子，有了AI教育创业的想法。

去年11月，唐言为找到王奕文，希望她能加入其中。面对创业邀约，王奕文说：“这个项目跟我的能力比较适配，另外在校期间试错成本比较低，所以我想在这个阶段去尝试探索。”

今年2月，友学伴（北京）教育科技有限公司成立。在前期头脑风暴中，唐言为、王奕文交流发现一个普遍困境：许多人看似勤奋，听课、刷题、报班，却始终难以突破提分和成长瓶颈。“王奕文高考726分，而我作为艺考生，成绩也不错，如果我们把高考、艺考、竞赛、留学等领域优秀学子的学习经验‘蒸馏’成AI分身，或许能教会大家如何学习，在成绩上有效提分。”唐言为说。为了拓宽AI分身样本，“友学伴UniGrow”项目陆续引进顶尖学生及专升本、逆袭、复读等各类人才，提炼他们的过来人经验和学习提分技巧，帮助不同用户解决不同问题。

“最大的技术瓶颈是如何把AI做得更像真人，让AI分身读懂学生，理解学生。”王奕文说，团队在UI设计、产品入口、架构搭建上都花费了大量时间反复打磨。

而在创业过程中，意见分歧也时有发生，唐言为认为，“大方向上我们很契合，小问题各抒己见，轻松解决。”

今年6月底，“友学伴UniGrow”教育APP上线，短短一周用户突破1000人。但真正让团队备受关注的是，她们在世界人工智能大会参展资格争取过程，从北京线下选拔中脱颖而出，最终站上这个国际级平台。

唐言为和王奕文表示，此次2026世界人工智能大会之行，她们结识了很多00后创业伙伴，在与同行交流中，不仅拓展了合作机会，也碰撞出不少产品迭代的新思考。

来 源：温州都市报

原标题： 温州两名05后女孩亮相世界人工智能大会

参展项目“友学伴UniGrow”要用AI分身教大家学习

实习生 柯亦轲 记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com