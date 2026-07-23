温州首单“邮转跨”业务成功落地

温州晚报 2026-07-23 08:30:22

7月20日，一辆满载79527件鞋服、眼镜、日用百货等温州特色轻工产品,货值约106万元的TIR国际货运车辆经核验后成功驶离温州国际邮件互换局，标志着我市首单“邮转跨”业务正式启运。

温州网讯 7月20日，一辆满载79527件鞋服、眼镜、日用百货等温州特色轻工产品,货值约106万元的TIR国际货运车辆经核验后成功驶离温州国际邮件互换局，标志着我市首单“邮转跨”业务正式启运。此次业务成功实现邮政小包由传统行邮报关向9610跨境电商零售出口模式的转型，为全市跨境电商出口培育全新增长极。

“邮转跨”是拓宽跨境电商出口规模的关键抓手，以往邮政跨境小包采用行邮渠道出境，不计入跨境电商出口统计，转型后该业务将全部纳入9610监管体系，海量轻小件订单将由此转化为外贸纯增量。今年以来，市商务局积极联动温州海关、市邮转集团统筹推进邮政跨境渠道转型，搭建属地口岸联动绿色通道压缩通关时间，并由温州跨境通平台全程提供资质备案、清单申报、数据核验一站式服务。

下一步，市商务局将继续联合温州海关、市邮政集团推进邮政全渠道9610模式切换，助力温州企业用好综试区无票免税、所得税核定征收政策，深挖鞋服、眼镜等本土产业出海潜力，进一步做大出口体量，推动温州跨境电商新业态提质扩容。

来 源：温州晚报

原标题： 我市首单“邮转跨”业务成功落地

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com