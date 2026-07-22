温州日报 2026-07-22 08:57:00

昨天，记者从温医大附一院了解到，今年入夏以来已收治11名热射病患者，3人转入重症监护室救治。

温州网讯 连日高温，中暑进入高发期。昨天，记者从温医大附一院了解到，今年入夏以来已收治11名热射病患者，3人转入重症监护室救治。

7月9日，一名23岁男子高温时段和母亲户外散步时突然倒地昏迷、剧烈呕吐，送院时体温40.2℃，心率150次/分，血压偏低。该患者曾患颅内生殖细胞瘤，体温调节中枢受损，高温下极易诱发热射病。医护人员立刻使用冰毯、冰帽降温，输注低温生理盐水补液升压，快速控温后转入重症监护室，目前已脱离危险。

7月6日，一名75岁高龄患者，居家舍不得开空调，空气闷热，晕厥后倒地不起，入院时体温达40℃，烦躁不安，瞳孔对光反射消失。老人身患多种基础病，身体耐受度极差。经紧急降温处理后送入急诊监护室，历时三天抢救才脱离生命危险。医生表示，老人基础病多、居家闷热不通风，是诱发重症中暑的关键原因。

医生介绍，热射病是最凶险的重症中暑，高温高湿环境下人体产热散热功能失衡，核心体温超40℃，伴随昏迷、抽搐等意识障碍，短时间内会造成心、脑、肾等多器官损伤，延误救治风险极高。

记者获悉，热射病分两类高危人群：劳力型多见于户外务工、高温剧烈运动的年轻人；经典型多为老人、儿童、体弱慢性病患者，无需剧烈活动也可能发病。

医生提醒，高温天气若出现头晕恶心、皮肤滚烫、心跳急促、胡言乱语、抽搐昏迷等预警症状，需立刻急救：转移至阴凉处，脱去衣物，凉水擦拭颈、腋下、大腿根部并吹风降温，意识模糊者切勿喂水，同步拨打120送医。

防暑小贴士：32℃以上高温天避开10时至16时外出；少量多次补水，出汗多时补充电解质；居家老人空调调至26℃左右；户外劳作定时休息，身体不适立即停止活动。

来 源：温州日报

原标题： 连日高温，中暑进入高发期 温州一医院已收治11名热射病患者

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com