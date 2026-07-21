温州高校一批微专业建设获教育部“双千”计划备案
温州网讯 近日，教育部高校学生就业能力提升“双千”计划微专业线上注册审核结果公布。温州医科大学15个微专业、温州大学8个微专业通过审核备案。
微专业是一种短周期、模块化的专业课程群，具备跨学科、重实践、短周期、高适配等特点。2025年3月，教育部印发通知，部署实施高校学生就业能力提升“双千”计划，通过建设千个微专业、千门职业能力培训课程，补齐学生知识和技能结构短板，打通人才培养与产业就业的衔接壁垒。
温州医科大学共有15个微专业通过教育部备案。学校系统布局“人工智能+”“生命健康”“产教融合”“国际化”等领域微专业建设，涵盖人工智能与智能医学、新药研发、全球健康、近视防控、人工智能+康复、智能肿瘤学等前沿方向，通过轻量化、精准化的模块化课程，赋能学生拓宽职业发展路径，着力构建复合型人才培养体系。
下一步，学校将持续对标教育部“双千”计划建设标准，继续优化微专业结构，动态迭代课程内容，不断深化医教融通、产教融合、科教融汇，进一步丰富交叉特色微专业供给，打造具有温医大辨识度的微专业育人特色品牌，全面助力学子练就过硬本领，在高质量充分就业的道路上行稳致远。
温州大学有8个微专业通过教育部备案。在专业设置方面，温州大学紧密结合区域经济发展需要、学校现有专业基础和师资条件，以及学生就业需求，进行统筹规划。学校布局“商务贸易”“人工智能”“高端装备制造”等领域，涵盖数字贸易、未来机器人与智能控制、科学探究与创新教育、精益智造等微专业。
据介绍，温州大学微专业采取线上与线下相结合的方式，课程时间一般安排在晚上或周末等学生空闲时段。学生修读微专业全部免费，完成规定课程并考核合格后，学生可获得微专业结业证书，相关学习成果可在中国高等教育学生信息网（学信网）查询认证。
来 源：温州晚报
记者 张嫣彬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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