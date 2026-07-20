温州日报 2026-07-20 08:39:00

聚焦聚力低空经济新兴支柱产业，泰顺大抓“先飞区”试点、强抓通用机场建设、优抓典型场景落地、狠抓具体工作落实。

温州网讯 从头顶一片天跨省低空文旅航线的互联互通，到脚下万亩林联动守护巡护的同根同源，作为地处浙南闽北省际交界区域协同发展中心节点的泰顺，正在实施“1611登峰行动”，奋力打造更有区域辨识度、山区魅力值和发展获得感的“两区两高地”。

聚焦聚力低空经济新兴支柱产业，泰顺大抓“先飞区”试点、强抓通用机场建设、优抓典型场景落地、狠抓具体工作落实。

全县乡镇直升机服务全覆盖

去年4月，泰顺县联动文成打造“浙南山区低空立体交通县域实践项目”列入全省首批低空经济“先飞区”试点。为了根据发展实际算好每笔账、用好每分钱，真正让有限资金、闲置资源发挥最大效应。县里整合应急救援原有设施、公用建筑楼顶空间来改造提升，建成并提升直升机起降点不少于11个、无人机机巢起降点不少于12处，基本实现了全县19个乡镇直升机服务半径全覆盖；县城核心区、产业集聚区、县内重点生态功能区无人机常态化飞行全覆盖。

与此同时，泰顺与温州交运集团下属温州低空经济发展有限公司合资成立公司共同建设、开发、运营低空飞行服务平台，将试点建设作为公司拓展业务的撬动点、抢占市场的主攻点，用好市里专业资源开发平台县里用，实现市、县、乡一体推动降成本，一定程度实现了市县联动“一网统飞、一机多飞、一飞多用”。

同时，泰顺率省市之先高标编制《泰顺县低空经济典型场景规划》《泰顺县低空经济新基建规划》《泰顺县低空经济航路航线规划》等系列规划，盯准泰顺乌飞板块、廊氡板块展定位和产业属性来谋划建设低空场景，构建起以通用机场为核心、通航产业区块为主轴，乌飞低空生态巡护治理区块与廊氡文旅体验区块为重点的“一核一轴两区”布局，整个规划编制报批全市率先、融合融入区域领先、建设推动强力争先。其中，泰顺通用机场建设已经实现规划的全落地、快落地，目前已完成投资2.81亿元，今年底就会完成主体工程验收；泰顺低空通航产业区块完成控规调整和概念性规划优化，正在全力谋划争取条线项目资金加速落地。

打造十大标志性山区特色场景

泰顺低空经济“先飞区”试点建设始终秉持“不求所有、但求所用、特色发展、差异布局”，重点打造守山护水、生态治理、应急救援、文旅观光等“十大标志性山区特色场景”。

行走在承天氡泉省级自然保护区，依托省级林业专项资金打造的低空赋能生态巡护项目重点针对涉林疑似违法图斑、保护地违规建设等巡护预警，与地热水矿“数字矿山”智慧监测系统一同构筑起空天地一体“智能瞭望哨”。与此同时，这样的守护也已辐射到了乌岩岭国家级自然保护区的动植物生态监测和专业科考、森林防火及松柴线虫病防治等领域，同时拓展至国有现代化林场生态巡护、飞云湖水源保护地巡查、重点交通在建项目巡防监测，实现了低空赋能山区生态治理典型场景快落地。同时，实现了低空赋能文旅观光、融媒宣传、城市管理、农林产品吊运等场景渐次落地。

特别是依托低空经济“先飞区”试点撬动，泰顺和文成累计开展低空守山护水、森林防火、生态巡护、应急救援等联合演练8次，消除边界跨境火患12起。与此同时，做优营商环境助力浙江飞翔通航有限公司开展低空文旅促销费、低空守护强治理赋能，先后依托泰顺辐射建成文成百丈漈、开化根宫佛国、洞头仙叠岩、衢州江郎山等飞行营地6个，全年直升机低空文旅体验飞行业务量突破3万人次，领跑全省打造“空中瞰浙”低空文旅消费新标杆。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺一体共进打造浙南闽北低空经济“先飞区”试点

通讯员 陈祥磊 郑浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com