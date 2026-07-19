温州都市报 2026-07-19 09:15:55

连日来，温州本土连锁烘焙品牌欧文酵室多家门店突然暂停营业，引发消费者关注。

温州网讯 连日来，温州本土连锁烘焙品牌欧文酵室多家门店突然暂停营业，引发消费者关注。网络上出现了“老板卷款跑路”等传言，不少持有储值卡的消费者担心卡内余额无法使用。

“我没有‘跑路’！目前还有20家门店正常营业，剩余门店近期会陆续恢复营业。”7月17日，企业负责人戴先生独家回应温都全媒体，承认公司目前遇到困难，正积极配合商务、人社等多部门处理相关问题。同时，他恳请消费者不要在近期集中挤兑，以免进一步加剧企业经营压力。

消费者反映：

楼下的门店突然关了，卡里还有300多元余额

龙湾市民吴女士告诉记者，她在欧文酵室会员卡内还有300多元余额。7月16日，她在雍景园门店顾客微信群里看到消息称，自己家楼下的雍景园门店也已关门，同时周边多家欧文酵室同样暂停营业。

“群里大家都在讨论，说去了好几家店都买不到面包，担心卡里的余额不能用了，也有人说瑞安还有店开着，让大家去那里消费。”吴女士说。

17日上午，记者拨打欧文酵室多家门店电话，发现许多门店电话无人接听或提示暂停服务。瑞安新湖店工作人员接通电话后表示，该店当天照常营业，会员卡可以正常消费，“但是今天很多面包已经卖完了，主要是大家看到网上消息，都赶过来消费了。”

工作人员表示，目前并不清楚其他门店暂停营业原因，也不了解恢复营业时间。

老板回应：

没有跑路，目前有20家门店正常营业

针对网络流传的“老板跑路”等说法，记者辗转联系到欧文酵室的老板戴先生。他向记者否认了“跑路”的传闻，同时承认企业目前确实遭遇资金流动性困难，“前段时间由于工资结算有所延迟，与部分离职员工产生了纠纷。事情没有及时处理好，导致一批门店因没有员工而暂时关闭。”

对于消费者最关心的储值卡问题，戴先生表示，公司不会逃避责任。“我人在温州，一直积极配合相关部门处理，没有跑路，也不会跑路。”他说，目前企业正紧急招聘兼职员工并开展培训，计划于近期陆续恢复暂停营业的门店。

“今天已经有20家门店恢复正常营业，但因为网上不实信息消息传播后，很多会员集中前来消费，面包一到店就被抢空，给我们生产经营造成很大压力。”戴先生说，“我们恳请广大会员朋友不要集中挤兑。如果所有人都用储值卡来大额消费，公司保持生产却没有现金流入，每天要亏损十几万元，会让恢复经营变得更加困难。”

17日下午4时许，记者走访了位于鹿城区南汇街道的万科古翠隐秀门店。据戴先生介绍，该店是20家仍然营业的门店之一。记者在现场看到，门店大门已经上锁，门口贴出的通知显示：今日售罄，明日11点正常营业。透过玻璃门望去，货架上空空如也。

戴先生称，欧文酵室在温州共有约50家门店，在宁波也有约50家门店。停业事件发生后，多地商务、人社等部门已介入处置。记者从鹿城区商务局了解到，该局已关注到欧文酵室经营异常情况。该局相关负责人向记者证实，7月16日，商务部门已约谈企业负责人，目前人社等多个部门已介入协调处置，督促企业妥善处理消费者权益保障等相关问题。

来 源：温州都市报

原标题： “我没有跑路！”欧文酵室老板回应闭店风波，目前有20家门店正常营业

记者 谢树华

本文转自：温州新闻网 66wz.com