不只可观更可亲造 “园中有器”瓯窑生活美学雅集周末启幕
温州网讯 千年瓯窑，薪火绵延；风雅瓷韵，浸润日常。
作为第十五届中国国际园林博览会山水人居（永嘉）分会场核心博览点之一，瓯窑小镇将于7月18日—19日、7月25日—26日，连续两个周末，在瓯窑博物馆开启别具格调的“园中有器”瓯窑生活美学雅集。
值得一提的是，此次活动在室内举行，超大室内空间搭配清凉空调，俨然是炎炎夏日里一个避暑纳凉的亲子乐园，而且从生活美学到趣味互动，每一处细节都能体现儿童友好的精心设计。
宋韵为核，园林为景，青瓷为媒
在这场瓯窑生活美学雅集中，不只有可看、可玩，还能亲手体验，近距离观摩瓯窑守艺人拉坯、施釉全过程，摄影书法展穿插其间，可谓步步诗意，处处风雅。
在今年4月瓯窑小镇举办的第三届“官作唐窑开窑节”上，40多米复刻龙窑开窑的场景让人记忆犹新。入窑一色、出窑万彩，每件器物的窑变纹路都是独一份，其中还不乏园博限定纪念瓷。那场热闹，是古法柴烧的硬核呈现；而这一次的雅集，则是另一种打开方式：不必远观羡艳，你也可以亲手来造。
想要沉浸式体验制瓷，可预约浙疆青瓷、瓯忆、瓷尚堂、瓯人、东嘉窑等五大在地瓯窑工作室，在守艺人指导下亲手感受泥土成器的温度。
四大非遗手作，快慢随心选
小镇上的瓯忆文化博物馆，是省五星级乡村博物馆，常年开放多元化非遗手作研学体验。
这次生活美学雅集，瓯忆直接在非遗体验区开设四大独立体验项目，多品类分流体验，漆艺、现烤陶瓷、碎瓷美学、手工陶艺，风格各异，丰俭由人。
活动时间：10:00—13:00
非遗大漆漆扇：国风漂漆，调色转印，大人小孩都能玩。
釉上瓷手绘：全场唯一一个当天画、当天拿的项目。在瓯窑杯上涂鸦，专用设备高温烤制，40分钟出炉，色彩牢固鲜亮，体验感拉满。
窑片造帧创意手作：用瓯窑天然碎瓷片，保留冰裂、窑变肌理，拼贴成一幅独一无二的瓷艺画。小众、高级，自带粗粝复古感。
手工捏塑陶艺杯：无模具，纯手工揉泥塑形，回归最原始的陶艺手感。成品需烧制，约15天后领取，是一份可以长久珍藏的泥作记忆。
所有体验完了，离场时还能领一份小礼物——瓷手串或瓷器花。
喵趣瓯彩：瓷上有猫，彩绘有你
在瓯窑生活美学雅集期间，浙疆青瓷将在非遗体验区举办一个又萌又有仪式感的活动：在瓯窑咖啡杯上画猫。
素白瓷杯，一支画笔，几抹色彩。你可以照着“自家主子”的模样画，也可以发挥想象，画一只只属于你的梦幻喵星人。国美硕士背景的专业老师现场带教，配色、描金、纹样设计，一步步带你上手。
画完之后统一入窑烧制，大约15天后，就能领回属于自己的专属瓷猫咖啡杯，还有收藏证书附赠。
活动时间：13:30—16:30
不管是遛娃的家长、约会的情侣、爱宠人士，还是手作控、暑期研学团，都能在这里坐下来，安安静静画一笔，把可爱画进杯子里，把快乐带回家。
此外，浙疆青瓷还开发了系列蕴含生活美学的瓯窑器物及衍生品，将茶艺与制陶结合，推出茶陶课程，让体验者一边学茶一边学陶，既能用上亲手制作的茶杯，又学会了如何泡好茶、陈设茶席。
来 源：温州都市报
“园中有器”瓯窑生活美学雅集周末启幕
记者 周望锟/文 林舒菡/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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