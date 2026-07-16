温州日报 2026-07-16 09:18:51

昨天下午，乐清市雁荡镇铁皮石斛种植户黄茂在接受记者回访时，终于稍微松了一口气，此前他刚经历了一场与时间的赛跑。

雁荡镇农业农村服务中心工作人员在现场指导灾后自救。

温州网讯 “网买到了，正在盖，石斛苗基本保住了！”昨天下午，乐清市雁荡镇铁皮石斛种植户黄茂在接受记者回访时，终于稍微松了一口气，此前他刚经历了一场与时间的赛跑。

7月13日，媒体报道了新种植户黄茂的30多亩铁皮石斛在台风“巴威”中严重受损，价值数百万元的种苗因遮阳网损毁暴露在烈日下，命悬一线。报道刊发后迅速引发社会关注，黄茂的求助信息在网上获得广泛传播。

“很多网友给我出主意，有人告诉我哪里有拆下来的二手遮阳网，也有人给我提供就近货源信息，真的非常感谢大家。”黄茂说，在多方帮助下，他最终通过多个渠道凑齐了急用的遮阳网，一部分是从附近农资店紧急采购的，一部分是从台州路桥的批发市场买来的，还有一部分是从周边农户手中收购的二手遮阳网，“新的旧的都用上了，能省一点是一点，有些好一点的旧网，我们把两块接成一块，也能用。”

截至昨天下午，随着一张张遮阳网被重新拉起，棚内恢复了阴凉，成片倒伏的石斛种苗算是躲过一劫。黄茂说，目前已有一大半的大棚重新盖好了遮阳网，剩余部分也在加紧赶工。

“万幸，苗还好。”问及种苗情况，雁荡镇农业农村服务中心副主任谢国庆在电话中给出了让人安心的答复。他说，这次受灾主要集中在遮阳网等表面设施，只要遮阴恢复及时，对种苗本身的伤害就可控。

谢国庆表示，镇里对该基地受灾情况一直很关注，除了帮忙协调物资信息外，还牵线联系了乐清市农业农村局石斛管理科的专家，提供灾后一对一技术指导，力争将损失降到最低。后续如有相关惠农助农补贴政策，只要黄茂符合条件，他们也会积极为他争取。

历经基地受灾后的彻夜难眠、物资紧缺时的一筹莫展，随着大棚即将全面修复，黄茂的这场铁皮石斛守护战终于迎来可喜转机。

来 源：温州日报

原标题： “铁皮石斛之乡”抢救进行时：遮阳网已有着落 种苗保住了

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com