温州日报 2026-07-15 08:39:38

近日，省林业局、省文化和旅游厅联合发布《浙里山居康养与避暑度假指引（2026）》，温州6个特色点位成功入选，涵盖森林公园、高山村落、山岳景区、森林康养基地等多种类型，为浙南乃至长三角游客解锁一批高颜值、高品质的避暑康养新地标，也为温州林旅融合产业发展再添省级新名片。

温州网讯 夏日炎炎，山居纳凉、森林康养成为大众出游首选。近日，省林业局、省文化和旅游厅联合发布《浙里山居康养与避暑度假指引（2026）》，温州6个特色点位成功入选，涵盖森林公园、高山村落、山岳景区、森林康养基地等多种类型，为浙南乃至长三角游客解锁一批高颜值、高品质的避暑康养新地标，也为温州林旅融合产业发展再添省级新名片。

苍南玉苍山

此次入选的六大点位分别为苍南玉苍山国家森林公园、瑞安芳庄乡黄金坳村、瑞安圣井山景区、瑞安燕子窝“高山疗愈地·旅居康养谷”、永嘉四海山森林康养基地、文成天湖森林康养基地，各具特色、优势互补，既有高山林海的清凉秘境，也有乡村旅居的治愈风光，全方位展现了温州“山海相融、森养共生”的生态魅力。

瑞安圣井山 翁卿仑 摄

“城里盛夏酷暑难耐，玉苍山却常年清凉舒爽，每天吸氧徒步、看云海日出，远离闹市压力，特别适合避暑康养。”在苍南玉苍山国家森林公园度假的游客陈女士说道。凭借极致的山林生态与舒适的避暑体验，玉苍山成为极具代表性的康养胜地。全域森林覆盖率高达96.66%，盛夏时节山间平均气温维持在25℃以下，是名副其实的“天然避暑空调房”。如今的玉苍山，早已打破单一观光模式，融合了山林露营、森林徒步、悬崖休闲、生态康养等多元业态，不少游客选择短途旅居、静心疗养，在青山绿水中洗去城市喧嚣，沉浸式感受森林疗愈的独特魅力。

永嘉四海山

“一批优质康养点位集中入选省级榜单，是温州长期深耕生态保护、推动林旅产业升级的必然结果。”市自然资源和规划局相关负责人介绍，作为全省首个国家级全域森林康养试点建设市、全球“国际湿地城市”，温州以林长制为统领，扎实做好扩绿、兴绿、护绿工作，守住优质山林生态底色，持续推动生态资源向富民产业转化。为赋能全域森林康养规范化、特色化发展，温州坚持制度、布局、品牌三维发力，打造极具瓯越特色的林旅融合发展模式。通过出台专项发展意见与基地认定标准，构建完善的产业政策体系，为康养产业发展筑牢制度支撑；依托本地“山、海、城”自然禀赋，划分三大康养发展板块，因地制宜打造泰顺、文成、楠溪江等差异化康养IP，形成多点支撑、全域联动的康养产业发展新格局。

此次6地成功入选，既是省级层面对温州生态保护成果、林旅融合成效的高度认可，也是温州生态价值转化、绿色富民发展的生动缩影。目前，温州已建成市级森林康养基地55处，其中9处纳入全国森林康养基地试点建设单位，24处获评省级森林康养基地，基地总量位居全省前列。同时，全市培育省级森林康养名镇5个，打造省级森林人家、森林氧吧超60个，山林康养配套载体持续扩容。

来 源：温州日报

原标题： 温州6地入选省级山居康养避暑指引

记者 林迎颖 通讯员 张甜甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com