潮新闻客户端 2026-07-14 09:49:03

7月12日上午，风雨渐弱、险情解除后，温州机场第一时间抢抓窗口期，迅速启动全域台风后恢复工作，全面铺开四大区域全方位、无死角隐患复盘与设施修复工作。

面对今年第9号超强台风“巴威”强势双线登陆带来的严峻考验，温州机场始终坚持人民至上、生命至上，全程高位部署、全域严密防控，扎实落实各项防风防汛保障举措。平稳度过台风影响周期后，机场迅速从应急值守模式切换至设施检修、秩序复位阶段，以高标准排查、高效率修缮、高质量复位，全力推动空港运行秩序快速回归常态。

温州机场供图

针对本次台风的极端风险，温州机场党委坚持底线思维、极限思维，第一时间启动顶格防御机制，成立防台专项指挥部，公司主要领导任总指挥，班子领导分区牵头、一线督战，累计召开部署及会商会议10余次，系统性、体系化推进全域防台备战工作。

台风防御期间，温州机场科学划分飞行区、航站区、综合交通中心、场区四大区域，统筹安排，并联推进，同时联动空管、气象、驻场航司开展动态研判，精准匹配天气变化调整航班运行计划，有序取消受极端天气影响航班，并做好信息告知、咨询答疑、出行引导、退改签等服务，最大程度降低台风天气对旅客出行的影响，切实保障旅客出行安全与服务体验。

温州机场供图

温州机场全程贯穿“早启动、准施策、细排查、快处置、实落地”工作准则，抽调精干力量，加强24小时值班值守，组建应急突击队扎根一线，层层压实安全责任，细化落实设备加固、隐患排查、排水疏通、物资布防等各项前置举措。7月10日通宵完成临战攻坚，利用11日上午窗口期再次全域复查，确保排查无盲区、整治无遗漏。依托科学完备的防御体系，台风过境全过程机场态势平稳、秩序可控，实现零人员受伤、零重大险情，扎实守住了空港安全运行底线。

温州机场供图

扎实充分的前置备战，为快速恢复运行筑牢坚实基础。7月12日上午，风雨渐弱、险情解除后，温州机场第一时间抢抓窗口期，迅速启动全域台风后恢复工作，全面铺开四大区域全方位、无死角隐患复盘与设施修复工作。

温州机场供图

据介绍，机场工作人员对全场关键运行设施开展系统性拉网式复检，第一时间细致排查道面、围界、助航设施、导航设备及安防监控系统运行状态，快速恢复航站楼供电系统、出入口通行功能及场区各类配套设施运行，逐项复盘完善运行保障流程。对台风过境期间出现的设施轻微破损、标识脱落、杂物堆积、设备掉线等各类问题逐一梳理、闭环整改。

此外，温州机场还主动协调航空公司合理安排复航航班，最大限度满足旅客需求，并同步通过官方渠道及时发布航班动态和出行提示。

温州机场供图

7月12日，温州机场顺利通过管理局督导组的安全适航评估。当天13:44，温州机场台风后首个进港航班顺利抵达，温州机场航班运行全面恢复正常，跑出了机场台风后的恢复加速度。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 迎风而“战” 温州机场运行全面恢复正常

通讯员 刘亦舒 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com