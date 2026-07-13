温州都市报 2026-07-13 08:29:50

7月12日上午11时30分，乐清市清江镇，风雨稍歇，但前平路上的河水仍未退去，浑浊的积水淹没了整条道路。记者在现场看到，有居民挽起裤脚，试探着踩着河水过路。乐清市海鹰救援服务中心的队员发现后，立即蹚水上前，一边搀扶，一边提醒“水下面有暗坑，慢点走”，将群众一一转移到安全地带。

温州网讯 7月12日上午11时30分，乐清市清江镇，风雨稍歇，但前平路上的河水仍未退去，浑浊的积水淹没了整条道路。记者在现场看到，有居民挽起裤脚，试探着踩着河水过路。乐清市海鹰救援服务中心的队员发现后，立即蹚水上前，一边搀扶，一边提醒“水下面有暗坑，慢点走”，将群众一一转移到安全地带。

这暖心一幕，只是“巴威”肆虐下，乐清民间救援力量与风雨抢时间的一个寻常片段。而就在几小时前，这支队伍几乎整夜未眠。

12日凌晨零时，雨势最猛。乐清城东街道一小区三楼，一位阿姨被客厅的“涨潮”声惊醒。阳台下水道完全堵死，雨水倒灌，花盆漂在水上，水顺着门缝往屋里猛灌。阿姨慌得站在沙发上，积水已没过脚踝。接到求助后，乐清市海鹰救援服务中心负责人郑晓东带着队员冒雨赶到。

“我们到时，阿姨急得差点哭出来。”郑晓东说，外墙雨水管被狂风扯裂，水泥碎渣堵死了总管。一名当过水电工的队员看了一眼说：“这不就是‘肠梗阻’嘛，咱们给做‘肠镜’。”他们先用水管抽水，又拖来专业疏通机器反复操作。凌晨4时，积水终于“哗”地打着旋儿排走。此时，队员们的队服能拧出半桶水，却没有一个人喊累，因为他们清楚，天亮后还有一场硬仗。

当晚，龙之野救援队的队员们也在开展路面巡逻、清障工作。蓝盾救援队则在西门岛海边救回一名70多岁的老大爷。队员发现他时，他正站在水里拉渔排，海水没过了他的大腿处。“快上来，太危险了，生命只有一次。”队员们连劝带拉将他带回岸上。家属赶来时，老人不好意思地笑，感谢队员们及时劝回了他。

这场台风里，乐清全市十余支民间救援队全员压上，实行“连轴转”模式，每个人都像拧紧的发条。路面清障、推移熄火车辆、疏通下水道、转移危房群众……他们的身影在城市的每个角落奔走，用一副热心肠守护城市的安全。

来 源：温州都市报

原标题： 乐清：十余支民间救援队 全员出动守护城市安全

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com