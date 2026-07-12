温度新闻 2026-07-12 11:09:30

她一直热心公益，每年村里防汛抗台，总能看到她主动参与帮忙的身影。当天，她正在安置点协助核对人员、分发物资，看到场地饱和、还有乡亲没有着落，她没有多想，转身打开了自家房门。

7月11日下午，随着第9号台风“巴威”步步逼近，风雨渐急、险情加剧，昆阳镇城北片区攻坚组联合浦西村两委干部、党员志愿者，抢抓最后的避险窗口期，紧急开展群众转移工作。两处避灾安置点很快达到饱和，仍有14名群众无处落脚。

就在工作人员焦急之际，51岁的村民曹阿微站了出来：“去我家吧。”

曹阿微在封口机厂务工，家就在浦西文化礼堂边上，仅有一百余平方米。她一直热心公益，每年村里防汛抗台，总能看到她主动参与帮忙的身影。当天，她正在安置点协助核对人员、分发物资，看到场地饱和、还有乡亲没有着落，她没有多想，转身打开了自家房门。

14位村民陆续入住后，客厅、沙发很快挤得满满当当，屋内空间十分局促。面对前来避险的邻里，曹阿微丝毫没有计较拥挤和不便，热情招呼大家落座歇息，忙着安顿众人。她诚恳地说：“台风来袭大家都不容易，乡里乡亲不用见外，安置点床位紧张，就安心在我家住下，一起平安熬过台风天。”

一句“安心在我家住下”，让在场的人心里一热。

“本来还在担心没地方落脚，没想到阿微主动收留我们，心里暖暖的。”一位高龄村民动容地说。有村民感慨，台风天里最缺的就是安稳落脚处，曹阿微不计个人麻烦，这份邻里情谊让人对战胜台风更有底气。

在曹阿微的热心帮扶下，剩余14名转移群众顺利解决了临时安置难题，浦西村危险区域人员全部实现应转尽转。城北片区攻坚组与村党员干部同步做好人员登记、饮食饮水保障和夜间安全巡查，持续盯紧雨情水情变化。

屋外风雨未歇，屋内人心已安。台风面前，干部守在一线，邻里互相帮衬，这就是浦西村应对风雨的办法。

来 源：温度新闻

原标题： 去我家吧！昆阳一村民腾出自家套房安置14位避险乡亲

记者 蔡玲珑

本文转自：温州新闻网 66wz.com