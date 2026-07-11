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温州山洪红色预警范围扩大

温州新闻网 2026-07-11 10:22:00
记者从市水利局、市气象局获悉，7月11日9时，两部门联合升级发布山洪灾害红色预警，预警覆盖范围进一步扩大，防汛形势严峻。

　　温州网讯（记者 杨丽）记者从市水利局、市气象局获悉，7月11日9时，两部门联合升级发布山洪灾害红色预警，预警覆盖范围进一步扩大，防汛形势严峻。

　　根据省气象台降雨预报研判，7月11日8时至12日8时，鹿城区、龙湾区、瓯海区、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市全域发生山洪灾害可能性极大，达到山洪灾害最高红色预警等级。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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