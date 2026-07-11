全国首个民营经济法律保护专委在温成立
温州网讯 近日，温州市律师协会公布民营经济法律保护专业委员会人员名单，全市共有36名深耕民营经济法律服务的优秀律师入选首届专委会。这是全国首个民营经济法律保护专委。
温州是中国民营经济先发地，数十万民营企业是城市发展的核心根基，企业在内部合规、舞弊处置、股权架构设计、知识产权保护、投融资、债务风险处置等场景，存在大量多元化、专业化法律服务需求。市律协新设民营经济法律保护专委会，旨在整合全市优质商事法律人才，搭建常态化专业智库，精准对接民营企业法治需求，持续优化温州法治化营商环境。
北京德恒（温州）律师事务所成果突出，成为本届专委会入选律师人数最多的律所。该所律师吴庆海、文香哲分别当选专委主任和秘书长，陈阳阳、陈建芳、戴涛涛、丁思琦、王康、刘巍等6位律师当选专委委员，充分体现温州市律师协会、行业同仁对德恒温州民营经济法律服务综合实力的高度肯定与信任。
吴庆海表示，他们团队将在市律协统一部署下，联合全体委员扎实推进多项重点工作：深入走访各大工业园区、行业商会与中小微企业，调研民营企业经营法治痛点，形成专题调研报告与立法、行政优化建议；搭建律师、企业、工商联、司法机关、市场监管等职能部门常态化沟通渠道，推动涉企纠纷高效多元化解；分层分类开展普法活动，面向大型民企定制合规培训，为中小微企业开展免费法律义诊、合同风险科普；定期组织疑难商事、涉企重大案件集体研讨，梳理统一法律服务操作指引，提升全市律师服务民营经济的专业标准。
来 源：掌上温州客户端
记者 叶锋
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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