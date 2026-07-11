温州日报 2026-07-11 09:18:18

面对台风汛期风险，国网温州供电公司精准聚焦全市各类避灾安置点位，配齐补强应急发电保障设备，全力筑牢电力安全防线，为转移群众点亮“安心灯”。

昨天，国网永嘉县供电公司工作人员对辖区内的配电房、专用变压器进行全方位安全“体检”。受访者供图

温州网讯 “应急照明设备运行正常、无隐患……”连日来，在鹿城区仰义街道陈村村委会避灾安置点内，国网温州供电公司工作人员协助避灾安置点工作人员开展用电设备检查，并在醒目位置张贴防触电宣传海报。面对台风汛期风险，该公司精准聚焦全市各类避灾安置点位，配齐补强应急发电保障设备，全力筑牢电力安全防线，为转移群众点亮“安心灯”。

据了解，温州市已搭建县、乡镇、村三级联动的转移安置体系，全市布设各类避灾安置点超2000个。国网温州供电公司以“全覆盖、无死角”为原则，乡镇级安置点实现发电机全覆盖，村级则依托网格化管理，以供电所为最小单元，统筹村级自备发电机，形成多层次电力保障体系。

在文成县玉壶镇，该地为著名侨乡，安置点内多为留守老人和儿童。针对这一特点，国网文成县供电公司细致检查配电房、线路、应急电源，并对松动插座进行紧固，同时向管理人员普及台风安全用电知识。在永嘉县鹤盛镇，考虑到该地较为偏远，国网永嘉县供电公司以避灾安置场所为中心开展全域用电安全巡检，精准排查农户和安置区域的用电隐患，主动提供老年人安置帮扶、安全看护等暖心志愿服务。

目前，国网温州供电公司已快速激活“总指挥+5个前线应急指挥部+81个最小应急单元”三级防台作战体系，实行班子成员分片包干、下沉驻点督导，实现指挥力量直达一线、防控责任落地落细，累计出动人员3504人次、车辆1475辆次，开展全网设备隐患拉网式排查。

来 源：温州日报

原标题： 闻“风”而动筑牢供电防线 为转移群众点亮“安心灯”

记者 林迎颖 通讯员 夏杨晨昱

本文转自：温州新闻网 66wz.com