温州日报 2026-07-10 22:19:27

7月10日，台风“巴威”逼近温州。在已实行临时闭园的朔门古港遗址公园内，一场与时间赛跑的文物保卫战正紧张有序地展开。

温州网讯 7月10日，台风“巴威”逼近温州。在已实行临时闭园的朔门古港遗址公园内，一场与时间赛跑的文物保卫战正紧张有序地展开。往日的喧闹归于沉寂，唯有工具敲击钢管的清脆声响，在空旷的遗址上空回荡，透着风雨欲来的肃穆。

记者在现场看到，遗址坑上方巨大的顶棚作业面上，十余名工人正顶着烈日，躬身进行钢架加固作业。金属碰撞的锵锵声此起彼伏，汗水顺着工人的脸颊不断滴落。“从昨天接到闭园通知开始，我们就立即进场加固，必须在台风登陆前完工。”一位施工人员抹了一把汗，指着纵横交错的钢架告诉记者，“这些架子就是遗址的‘安全伞’。”

“这次防御台风，我们高度重视，不仅要快，更要细。”鹿城区旅游发展投资有限公司工作人员徐向明介绍，闭园后，公园立即启动了最高等级应急预案。针对园区内的“网红”合影墙、售票厅、排队遮阳棚等可拆卸设施，工作人员第一时间进行了拆除转移，杜绝高空坠物风险。

而对于福船等无法搬离的“大家伙”，则采取了更为严密的防护措施。记者注意到，陈列在公园内的标志性景观——福船，四周已被加固的支撑结构紧紧环抱；遗址坑上方的顶棚，钢架加固已全部到位。为进一步确保排水顺畅，遗址下方新加装了6台排水泵，加上原有设备，总数达到15台，用以应对强降水考验。此外，在遗址坑上方还加铺了一层厚实的防雨布。“这主要是为了缓冲大雨对遗址的直接冲击。”徐向明解释道。

作为遗址公园的“心脏”，气膜馆的防护更是重中之重。记者看到，气膜馆的外层已用专用钢网进行了临时性复紧加固，如同穿上了一层“铠甲”。馆内，技术人员正在进行气膜增压模拟演练，通过提高内部气压来增强抗风能力。“我们还沿气膜馆内部低洼处，用挡水板和沙袋垒起了三道坚固的挡水墙，严防雨水倒灌。”徐向明表示，遗址坑下方的排水泵系统也已全部调试完毕，确保排水畅通。

为应对极端突发状况，公园方面已联动多部门组建起强大的应急后盾。电力应急供电车停靠在旁，随时准备保障关键设施供电；市政部门的应急排水队伍严阵以待；气膜厂家和专业工程队伍也24小时在线待命，确保一旦出现问题能第一时间抢修。

目前，园内已组建两支应急保障队伍在岗待命，正不间断开展地毯式隐患排查——从高空的钢架到地面的排水口，从气膜馆的张力监测到遗址坑的渗水情况，每一处细节都在严密监控之下。

来 源：温州日报

原标题： 朔门古港遗址筑起“铜墙铁壁” 守护千年遗存

记者 董吉妮 摄影 苏巧将

本文转自：温州新闻网 66wz.com