平阳县委县政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

7月7日下午，省市相继召开会议，对第9号台风“巴威”防御应对工作进行部署。会后，平阳县第一时间连线乡镇，对全县台风防御应对各项工作进行再细化、再部署、再落实。