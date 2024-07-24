昨天，市委市政府召开会议研判部署今年第9号台风“巴威”防御应对工作。
7月7日，鹿城区委区政府召开会议研判部署今年第9号台风“巴威”防御应对工作。
7月7日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨主持召开全区防御应对9号台风“巴威”工作部署会，迅速贯彻落实省市防台风视频会议精神，具体部署防台防汛各项工作。
7月7日，瓯海区召开防汛防台部署会，第一时间传达贯彻上级相关会议精神，部署瓯海区贯彻落实意见。
7月7日，在省、市防汛防台工作分析研判会结束后，洞头区立即召开会议研判部署今年第9号台风“巴威”防御应对工作。
7月7日晚，文成县第9号台风“巴威”防御工作调度会召开。
7月7日，在全省、温州市防御应对第9号台风“巴威”工作视频部署会议后，乐清市委市政府召开续会，部署台风防御应对工作。
7月7日，省市相继召开防御应对9号台风“巴威”工作部署会议，会后，永嘉县第一时间召开续会，传达贯彻省市会议精神，部署永嘉县防御应对台风“巴威”工作。
7月7日下午，省市相继召开防汛防台工作视频调度会，部署今年第9号台风“巴威”防御工作。会后，泰顺县第一时间召开续会，研究部署下一步工作。
7月7日下午，省市相继召开会议，对第9号台风“巴威”防御应对工作进行部署。会后，平阳县第一时间连线乡镇，对全县台风防御应对各项工作进行再细化、再部署、再落实。
7月7日，在全省防御应对9号台风“巴威”工作部署会议和温州市防御应对9号台风“巴威”工作研判部署会后，瑞安市立即召开续会，传达贯彻上级会议精神，研究部署防汛防台工作。