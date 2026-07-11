受台风影响，温州这些道路交通管制！

温州交警 2026-07-11 18:25:56

请广大群众在台风期间尽量不要外出，若遇紧急情况需外出时，提前安排好出行路线。

全市道路交通管制情况

受台风“巴威”影响，截至7月11日18时，全市道路共采取交通管制措施213处，其中关闭高速公路收费站72处；地方道路管制141处，其中鹿城3处、龙湾9处、瓯海3处、海经7处、洞头5处、永嘉12处、乐清10处、瑞安4处、平阳56处、苍南15处、文成6处、泰顺7处、龙港4处。

关闭收费站（共72个）

（一）沈海高速（20个）：雁荡山、南塘、蒲岐、乐清北、乐清、柳市、大桥北、七都东、七都西、温州东、温州南、塘下、瑞安、飞云、平阳、鳌江西、萧江、苍南、观美、分水关收费站；

（二）甬莞高速（11个）：黄华、灵昆、机场、金海湖、瑞安东、鳌江、龙港、龙港南、钱库、龙沙、马站收费站；

（三）龙湾联络线（2个）：瑶溪、机场西收费站；

（四）绕城高速（11个）：仰义、瓯北、黄田、乌牛、七里港、三溪、潘桥、陶山、荆谷、万全、阁巷收费站；

（五）瑞苍高速（8个）：高楼、腾蛟、南雁荡山、水头、麻步、灵溪东、龙港西、钱库西收费站；

（六）温丽高速（4个）：娄桥、温州西、桥下、桥头收费站。

（七）诸永高速（7个）：永嘉、古庙、花坦、枫林主、枫林副、岩坦、温州北收费站；

（八）文瑞高速（2个）：马屿、平阳坑收费站；

（九）溧宁高速（7个）：文成、珊溪、南浦溪、筱村、泰顺、文成南、西坑收费站；

分流点（5个）

甬莞高速因台风无法通行，瑞苍高速苍向龙港西出口主线出口分流，绕西南高速阁向阁巷出口主线分流，龙湾联络线高速洞向机场西出口主线分流，黄华向乌牛出口分流，台向分水关出口分流。

地方道路管制情况

（一）鹿城（3处）：藤桥石林环线21公里+900米白脚坳村、仰义澄林线、藤桥埭石线游泳池处；

（二）龙湾（9处）：龙岗山上山公路、雷达山上山公路、龙水北路浃底桥下、灵昆大桥、南口大桥、庄桥村上山道路、天河千步梯、海川北路华盖山上山路口、人民北路上山路口；

（三）瓯海（3处）：大罗山上山路口、东耕村南山寺上山路口、丽岙街道芙蓉尖山脚；

（四）海经（7处）：灵霓北堤老堤路段（东围堤往洞头方向）、G228海经段瓯锦大道上匝道口、G228海经段昆东路上匝道口、G228南口大桥上匝道口（乐清方向）、G228南口大桥上匝道口（市区方向）、G330灵昆大桥路口（双向）、G330东围堤路口往洞头方向（双向）；

（五）洞头（5处）：大门大桥、元觉大桥、三盘大桥、洞头峡特大桥、330国道灵霓大堤；

（六）永嘉（12处）：站南大道隧道、楠瓯大道地下通道、 山黄线(山坑口-大岙金山桥)、铁金线 (铁坑村-横潭村)、淡下线乐清交界处-上浮林村)、坦九线(坦下村-珠岸村)、岩表线(五尺村-表山村)、溪界线(溪下村-兴发村)、水鹤线(云岭村-梅坦村)、岭牌线(中源村-牌门村)、岭汤线(岭里村-汤店村)、新深线(上汪新村-暨家寨)；

（七）乐清（10处）：雁荡白芙线能仁村往芙蓉方向路段、翁垟辖区大门大桥往洞头方向、北白象辖区茗山路段、虹桥辖区南阳隧道、柳市辖区228国道北口大桥、虹桥辖区淡溪镇陈坦村至章山村路段、虹桥辖区虹三线淡溪镇樟岙村至永嘉路段、虹桥辖区杨岭线淡溪镇丁岙村至永嘉路段、虹桥西区淡下线淡溪镇硐垟村至永嘉路段、白象白石连接乐东隧道；

（八）瑞安（4处）：曹阳线（曹村至平阳段）、曹圣线（曹村至马屿段）、甬台温高速桥下方涵洞路段（塘下）、塘下镇胜利西路；

（九）平阳（56处）：西湾景区鳌海线融和路至四沙路段、昆阳镇山路水塔-官山、昆阳镇山路南岙-蒙垟、昆阳镇山路蒙垟-高山、昆阳镇山路雅村-莲花、昆阳镇山路溪坑店至瑞安丁凤、昆阳镇山路前爿-枫林、昆阳镇山路牧垟-福山、昆阳镇山路官山-老铜钱、昆阳镇山路官山垟港-水电站、昆阳镇山路南岙-高升、昆阳镇山路二都-仙降、昆阳镇山路垟岙底-白若坑、昆阳镇山路中架-布袋潭、昆阳镇山路长山村-山上、昆阳镇山路瓦力坑-归心谷、昆阳镇山路九凰-电视台、鳌江镇大牛栏山天源村山路、昆江线万全镇湖岭社区岭下村山路（岭下村山脚下起封）、万全镇榆垟社区安善公路（麻车村山脚下起封）、万全镇榆垟社区往刁鹰寨山路（新渎村山脚下起封）、鳌江镇墨城山路西湾四沙交界处、麻步镇山路新华村至兴民村山路、麻步镇山路范岭公路（范龙至岭门头）、麻步镇山路振贤村（东山寺）至七星村、麻步镇山路西村村至桂山、麻步镇山路水港村至圣果寺、万全镇东湾村山路、万全镇东村村山路、鳌江镇荆溪路至仙岙路段道路、顺溪镇仰矾线眉峰桥头出入口、顺溪镇苔顺线眉峰桥头出入口、顺溪镇白岩下至小白云路段、顺溪镇石门至石柱路段、顺溪镇交溪至戈场路段、顺溪镇知音涧景区全域、怀溪镇摇岭隧道口至牛大山路段、怀溪镇法洪村至西垟亭路段、怀溪镇晓坑至晓阳农村路段、怀溪镇下岭头至郭山农村路段、青街乡南网和朱山交叉口路段、青街乡王神洞村至藤岩村路段、青街乡九岱村至新三村白岩下自然村路段、青街乡九岱村至顺溪道路路段、青街乡睦源村西至东坑底路段、南雁镇笠湖村枫树湾至南雁村溪南隔路段、南雁镇南雁村溪南隔至上寺村路段、南雁镇后仓村至三兴村路段、南雁镇后仓村至郭山村路段、南雁镇郭山村至朱辽村路段、南雁镇南雁村溪南隔至春山路段、南雁镇迢岩村后门山村路段、南雁镇双旺村苔湖至岭坎路段、山门镇上垟村至大坑内村路段、山门镇仁里半岭至半岭云海路段、山门镇牛车贡村山路路段；

（十）苍南（15处）：桥莒公路（仰天湖隧道出口K4+600-莒溪镇K14+700）、大渔镇小岙至228国道平交口（K45+300-K46+900）、炎亭镇崇家岙-夹底山（K0+973-K3+220）、炎亭镇南牌-振兴村（K4+350-K9+900）、炎亭镇晏公庙-海口（K11+700-K16+080）、炎亭镇珠石线交叉口-宏发水产公司（K17+200-K19+500）、金乡镇华润电厂-大岙心（上垟）（K24+300-K32+300）、大渔镇小渔村龙山道观-大岙心西山段（K34+500-K36+200）、大渔镇大岙至南行段（K38+500-K42+500）、乡道荷包田-后槽全段、乡道三澳至瑶洞沛垒沙滩-瑶洞段、矾藻公路K4+000（中岙）-K14+900（富溪村）、桥南线碗窑K0+250--腾垟K15+000、桥玉线K0+000-K10+000、228国道核电连接线（马站镇北湾坑隧道-霞关镇168与核电连接线交叉口）；

（十一）文成（6处）：大峃镇一花线城市广场段、黄坦镇石驼线30公里至40公里、黄坦镇富岙村石竹寮自然村地段、黄坦镇培头村牛塘地段、西坑梧溪至坨湖路段龙溪源路口、二源镇岭头村往玉壶方向；

（十二）泰顺（7处）：326省道（大丘坪至贝谷段）、220省道（泗溪大桥至东溪段）、富察线（彭溪岭段）、竹彭线（内垟隧道至彭溪镇段）、东交线（龟湖至交溪段）、竹西线（上庄至甲家渡段）、龙芳线（龙井隧道至童东线交又口石佛岭）；

（十三）龙港（4处）：陇西路与扬升路、新渡街与建新路、江湾路金盛花园边、舥艚大桥。

来 源：温州交警

原标题： 受台风影响，温州这些道路交通管制！

本文转自：温州新闻网 66wz.com