受台风“巴威”影响 7月11日至14日多趟列车停运

央广网 2026-07-11 09:25:00

受今年第9号台风“巴威”影响，为确保铁路运输安全和旅客出行安全，铁路部门计划对7月11日至7月13日途经杭深铁路D3113次、杭台高铁G7538次、杭温高铁G7380次、金温高铁G7332次等列车，7月11日至7月14日途经甬金铁路C695次、萧甬铁路C636次等列车，采取临时停运措施。

下一步，铁路部门将密切关注台风路径变化，根据风速雨量和灾害影响程度等实际，动态调整列车开行方案，保障旅客安全出行需要。具体列车开行信息，请关注车站公告或致电铁路12306客服热线查询，以便妥善安排行程。

凡购买相关停运列车车票的旅客，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日以内在12306网站（含手机App）办理退票手续，或持购票时所使用的有效身份证件原件到车站退票，以上均不收取退票费。

来 源：央广网

原标题： 受台风“巴威”影响 7月11日至14日宁波车务段部分列车停运

记者 俞烨

本文转自：温州新闻网 66wz.com