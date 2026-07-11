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无声藏温情，纸笔助转移！台风转移路上，不漏一户不落一人

学习强国温州平台 2026-07-11 11:16:00
无声藏温情，纸笔助转移！台风转移路上，不漏一户不落一人

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原标题： 无声藏温情，纸笔助转移！台风转移路上，不漏一户不落一人

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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