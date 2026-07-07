台风动态
2026-07-08
永嘉县防御应对9号台风“巴威”工作部署会议召开
2026-07-08
鹿城区委区政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作
2026-07-08
瑞安市召开防御应对9号台风“巴威”工作部署会议
2026-07-08
瑞安市领导开展平安周巡查活动：迎战台风“巴威” 把安全防范落到每一处细节
2026-07-08
平阳县委县政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作
2026-07-08
泰顺县委县政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作
2026-07-08
洞头区委区政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作
2026-07-08
文成县第9号台风“巴威”防御工作调度会召开
2026-07-08
乐清市委市政府部署第9号台风“巴威”防御应对工作
2026-07-08
超强台风“巴威”或绕过台湾直扑浙江
2026-07-08
防御台风“巴威”，瓯海区召开防汛防台部署会
2026-07-08
龙湾区防御应对9号台风“巴威”工作部署会召开
2026-07-08
防御台风“巴威” 平阳243艘渔船内港避风渔民上岸
2026-07-08
防御台风“巴威” 瑞安625艘渔船有序进港避风
2026-07-08
防御台风“巴威” 鹿城修剪行道树2000余株
2026-07-08
受台风“巴威”影响 周五夜里起，温州将迎风雨
2026-07-08
防御台风“巴威” 温州沿海水工项目已全部停工
2026-07-08
市委市政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作
2026-07-07
台风“巴威”逼近 预计9-12日将给温州带来明显风雨
2026-07-07
防御台风“巴威” 龙港全链条发力筑牢防汛防台安全线
2026-07-07
温州启动水上防台Ⅳ级应急响应 全力防范超强台风“巴威”
2026-07-07
台风“巴威”路径北调或直扑浙江
温州市新闻传媒中心·温州新闻网 出品 | 总监制：缪磊 监制：张佳玮 记者：叶双莲 潘涌燚 张湉 鲍苗苗 诸葛之伊 杨丽 美工：郑强